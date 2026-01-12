Palestra scuola media di Aranova al buio. Di Genesio Pagliuca: “Una situazione inaccettabile”

Il Capogruppo PD chiede al Comune un intervento immediato per la sicurezza di studenti, famiglie e utenti

“Quanto segnalato da famiglie e utenti della palestra della scuola media di Aranova, anche nelle ore serali, è semplicemente inaccettabile. Davanti a una struttura frequentata ogni giorno da ragazzi e bambini ci troviamo nel buio più totale, con condizioni che mettono seriamente a rischio la sicurezza di chi entra ed esce dalle attività sportive” lo dichiara Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD.

“Parliamo – prosegue – dell’ingresso della scuola e della palestra: area completamente priva da settimane di illuminazione, famiglie costrette ad accompagnare i ragazzi nel buio, una perdita d’acqua evidente che, con le basse temperature, rischia di trasformarsi in una vera e propria lastra di ghiaccio. Un pericolo concreto e annunciato“.

“A fronte delle numerose segnalazioni ricevute direttamente dai cittadini – sottolinea – abbiamo provveduto a inviare formale richiesta di intervento al Comune, affinché si ponga immediatamente rimedio a una situazione che non può più essere tollerata”.

“Eppure le segnalazioni al Comune non mancano, ma si continua ad assistere a un rimpallo di responsabilità tra uffici. Nel frattempo, però, chi paga sono i cittadini e soprattutto i più giovani. È surreale che nel 2026 una scuola e una palestra possano trovarsi in queste condizioni. Qui non servono giustificazioni né scaricabarile: serve un intervento immediato, perché la sicurezza non è un’opzione ma un dovere. L’amministrazione si attivi immediatamente per ripristinare illuminazione e sicurezza nell’area della palestra e della scuola media di Aranova. Ogni giorno di ritardo è una responsabilità in più sulle spalle di chi governa. La tutela di bambini, ragazzi e famiglie non può essere rinviata né affidata al caso: intervenire subito è un obbligo, non una concessione” conclude il Capogruppo PD