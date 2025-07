Opposizione Fiumicino: “E’ ora che il Sindaco chiarisca in aula, la Città merita rispetto”

“Stiamo provvedendo a scrivere al Prefetto di Roma, affinché sia garantita la trasparenza”

di Fernanda De Nitto

I gruppi consiliari di opposizione del Comune di Fiumicino del Partito Democratico, Sinistra Italiana e Civica hanno organizzato una conferenza stampa destinata a fare chiarezza sulle prossime iniziative messe in campo relativamente alla preoccupante situazione amministrativa dell’ente.

“Sono trascorsi ormai dieci giorni dall’ingresso, quasi cinematografico, della Guardia di Finanza nella sede comunale di Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Una giornata che ha generato sgomento e preoccupazione nella cittadinanza data la gravità delle ipotesi di reato e dei capi di indagine, oltre che dei protagonisti coinvolti nella vicenda” hanno dichiarato i consiglieri comunali dell’Opposizione, Erica Antonelli, Barbara Bonanni, Paolo Calicchio, Paola Meloni, Giuseppe Miccoli, Ezio Di Genesio Pagliuca e Fabio Zorzi.

“A tali fatti si è aggiunta – proseguono – proprio in questa settimana, l’interdittiva antimafia riguardante uno degli appalti affidati, per la realizzazione del nido di Parco Leonardo, che dapprima è stata smentita dal Sindaco per poi essere confermata con la conseguente revoca dello stesso affidamento”.

“Ad oggi, nonostante la complessità dei fatti – rimarcano i consiglieri dell’Opposizione – compresa la questione degli incendi dolosi, l’Amministrazione del Sindaco Baccini, a partire dalla giunta a tutto il consiglio comunale, si astiene dal confronto in aula mantenendo un silenzio assordante, quasi da far intendere che nulla è accaduto. Tale comportamento è da ritenersi inaccettabile e per tale ragione stiamo provvedendo a scrivere al Prefetto di Roma, affinché sia garantita la trasparenza dell’azione amministrativa e accertati concretamente i fatti“.

“Già dai primi giorni, da quel 26 Giugno – aggiungono – abbiamo provveduto a chiedere più volte, formalmente, la convocazione di un consiglio comunale straordinario, specificatamente riservato alle inchieste in corso. Qualora ciò non avvenisse in tempi ragionevoli sarà nostra premura convocare la Commissione Trasparenza al fine di verificare tutti gli atti oggetto delle indagini riguardanti sociale, cultura, attività produttive e tributi. Richiediamo, altresì, che siano valutate con urgenza anche le posizioni apicali dell’ente, comprese quelle che rivestono ruoli di garanzia e prevenzione, aventi anche responsabilità anticorruzione, con una revisione completa di tutti gli atti che riguardano i settori coinvolti”.

“Fanno discutere – evidenziano – anche le delibere riguardanti, ad esempio, gli eventi estivi comunali, la gestione dei parcheggi e i trasporti, mai revocate, nonostante il totale blocco delle attività amministrative. Chiediamo, a tal proposito, di trovare soluzioni partecipate con le organizzazioni culturali locali, affinché sia comunque garantita la promozione dell’estate fiumicinese”.

“Alla luce della totale assenza di dialogo, pur partecipando sempre con attenzione e solerzia ai lavori del consiglio, ci asterremmo dalla partecipazione al voto in aula finché il Sindaco non riferirà pubblicamente sull’accaduto e sullo stato dell’Amministrazione. La città non merita di essere lasciata nell’ombra, in balia di roghi e discariche abusive, in uno stato di silenzio assordante. I cittadini hanno diritto di sapere, con trasparenza, rispetto e legalità” hanno concluso i consiglieri di Opposizione