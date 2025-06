Inchiesta appalti, Opposizione: “Baccini riferisca alla città, atti alla mano, quanto sta accadendo nella sede comunale”

“Chiediamo trasparenza immediata: il sindaco chiarisca nomi e provvedimenti senza sviare sul passato”

“Siamo rimasti esterrefatti da quanto abbiamo trovato stamattina al nostro arrivo nella sede comunale, con gli agenti della Guardia di finanza insediati negli uffici ed esponenti di questa amministrazione, dirigenti funzionari e imprenditori raggiunti da provvedimenti” Lo dichiarano i Gruppi di Opposizione.

“Ancor più esterrefatti dalle dichiarazioni del sindaco – proseguono – che con la sua abilità nello sviare le questioni tenta goffamente di addossare al passato i dubbi sulle verifiche riportate invece in maniera chiara dalla stampa nazionale.”

“Dal momento che il Sindaco dichiara (o millanta) pieno controllo e completa informazione di quanto accaduto e in corso, gli chiediamo formalmente di informare la città sui destinatari, tipologia e natura dei provvedimenti notificati. Vogliamo chiarezza sui nomi e nessuna ombra sull’opposizione, ma va fatto con gli atti e non a chiacchiere. Perché sta sviando sul passato e non possiamo permettere che getti dubbi su di noi” Concludono i Gruppi di Opposizione