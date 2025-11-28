Nuove norme urbanistiche e servizi potenziati: maxi via libera dal Consiglio comunale

Approvata la modifica alla Legge Regionale 12/2025. Sì al potenziamento della FL5, allo sportello Enel Energia, al “Posto Occupato” e alla messa in sicurezza delle fermate Cotral

Seduta intensa, quella che si è svolta ieri a Fiumicino, dove il Consiglio comunale ha approvato una serie di provvedimenti destinati ad avere un impatto diretto sul territorio e sulla qualità della vita dei cittadini. Dalle nuove norme urbanistiche alle mozioni su trasporti e servizi, tutti i punti all’ordine del giorno hanno ottenuto il via libera dell’Aula.

Urbanistica: approvata la modifica alla Legge Regionale 12/2025

Il provvedimento principale della seduta riguarda l’approvazione della modifica alla Legge Regionale 12 del 30 luglio 2025, che introduce un nuovo assetto normativo in materia di rigenerazione urbana e semplificazione edilizia.

L’Assessore all’Edilizia Angelo Caroccia ha spiegato che la delibera punta “a limitare gli interventi nelle aree più sensibili e di pregio del territorio, preservando al contempo le zone agricole e quelle a servizio”. Le nuove disposizioni semplificano l’iter amministrativo, unificando i procedimenti di VIA e VAS e recependo le misure previste dal Decreto “Salva Casa”, con una definizione più chiara dei parametri che determinano le variazioni essenziali degli edifici.

Tra le novità anche regole più snelle per la trasformazione d’uso di semiterrati e sottotetti, applicabili anche nei centri storici, purché rispettino i requisiti aero-illuminanti. “La legge ci consente di sviluppare politiche edilizie più sostenibili e più vicine alle esigenze concrete di cittadini e imprese”, ha aggiunto Caroccia, ringraziando tecnici e Consiglieri regionali che hanno contribuito al testo.

Potenziamento della FL5: attenzione ai collegamenti notturni

Il Consiglio ha poi approvato la mozione che chiede il rafforzamento del servizio ferroviario sulla linea FL5 Roma–Civitavecchia, con un focus sui collegamenti notturni. L’obiettivo è aumentare la sicurezza dei giovani e garantire spostamenti più frequenti nelle fasce orarie meno coperte.

“Un servizio utile e condivisibile, che va nella direzione della sicurezza e della prevenzione”, ha commentato il Sindaco durante il dibattito in Aula.

In arrivo uno sportello Enel Energia in Comune

Accolta anche la mozione per l’apertura di uno sportello Enel Energia presso il Comune di Fiumicino. Il servizio offrirà assistenza su bollette, attivazioni, volture e consulenze, semplificando le procedure per famiglie e cittadini.

Il Sindaco ha ricordato che l’iniziativa si inserisce nella linea dell’Amministrazione, già avviata con l’attivazione dello sportello INPS: “Portare i servizi più vicino possibile alle persone resta una delle nostre priorità”.

Il “Posto Occupato” torna nella Sala consiliare

Approvata all’unanimità la mozione sul ripristino del “Posto Occupato”, il simbolo che ricorda le donne vittime di violenza. Un gesto dal forte valore civico, che il Consiglio ha scelto di reintrodurre stabilmente nella Sala consiliare.

Fermate Cotral: al via la messa in sicurezza

Chiusura della seduta dedicata al tema dei trasporti locali, con il via libera alla mozione che prevede l’installazione e la messa in sicurezza delle fermate Cotral sul territorio comunale. Molte di queste strutture risultano ad oggi prive di requisiti di sicurezza e accessibilità.

“Un intervento urgente e necessario per chi utilizza ogni giorno il trasporto pubblico”, ha commentato il Presidente del Consiglio, Roberto Severini.