Nidi d’estate, Antonelli e Miccoli: “Serve maggiore programmazione”

“Nella commissione di ieri, abbiamo chiesto più attenzione nella programmazione dei servizi”

“Finalmente è uscito l’avviso per i nidi d’estate, che la famiglie attendevano da tempo (clicca qui). Purtroppo, tra i tempi del bando e delle istruttorie, si arriverà a fine giugno per dare risposte certe a chi usufruirà di questo servizio” lo dichiarano i consiglieri dell’opposizione Erica Antonelli e Giuseppe Miccoli.

“Proprio per questo, nella commissione di ieri, abbiamo chiesto più attenzione nella programmazione di tali servizi, per consentire maggiore tranquillità alle famiglie e ai genitori lavoratori che debbono organizzarsi, e maggiore serenità anche agli uffici competenti, costretti a lavorare in emergenza” concludono Antonelli e Miccoli