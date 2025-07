Maltempo, Califano: “Gli allagamenti dell’ospedale Grassi di Ostia, inaccettabili”

“L’ennesima bruttissima pagina scritta da questa amministrazione”

In seguito al violento nubifragio che ha colpito il litorale, nel pomeriggio di domenica scorsa, il reparto di Medicina dell’ospedale Grassi di Ostia completamente allagato, come si è potuto vedere sui social dove sono apparsi video e foto che sono circolate in rete.

“Quanto accaduto all’ospedale Grassi nel X Municipio è inaccettabile. Le immagini che circolano in rete con gli allagamenti del primo piano dopo una pioggia sì consistente ma abbastanza nella norma, stanno lì a smentire la narrazione della destra regionale e del Presidente Rocca” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“No, la sanità laziale non è in splendida forma, come vogliono farci credere – ribadisce – La sanità laziale da due anni a questa parte ha iniziato una parabola discendente coperta continuamente dagli slogan che ci vengono propinati quotidianamente. Il decreto sulle liste di attesa non funziona. I pronto soccorso sono al collasso. Gli ospedali sono al collasso. Manca personale“.

“Gli unici provvedimenti sono a favore del servizio privato e non di quello pubblico, come testimoniano le tante inchieste giornalistiche di questi mesi. Quella di ieri, con i tetti che grondano acqua e i reparti di uno degli ospedali con maggiore affluenza del Lazio allagati, sono l’ennesima bruttissima pagina scritta da questa amministrazione” conclude Michela Califano