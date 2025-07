L’ex Sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, replica all’intervista rilasciata da Mario Baccini, su una emittente televisiva del litorale

“Tentare di infangare ‘quelli di prima’ è una strategia perdente e una retorica imbarazzante”

“Capisco che l’attuale sindaco di Fiumicino sia in difficoltà, ma cercare di allontanare da sé e dai suoi quello che finora è emerso dalle indagini della Procura provando a buttare fango sull’amministrazione precedente, è un gioco da illusionista che non illude nessuno“.

Comincia così la durissima replica, riportata in un post sui social, dall’ex Sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, in merito all’intervista rilasciata, su una emittente televisiva del litorale, dall’attuale Sindaco della Città di Fiumicino, Mario Baccini, dove fa il punto della situazione sull’inchiesta in corso.

“Essendo l’ex sindaco – prosegue il post di Montino – e non essendo stato chiamato in causa, fino a questo momento ho ritenuto di rimanere in silenzio e lasciare che fossero le persone che fanno politica in città a intervenire nel dibattito politico com’è giusto che sia. Ma se sento dichiarazioni come quelle che ho sentito, il cui unico obiettivo è scaricare sulla scorsa giunta fatti accaduti in questi giorni, non posso tacere“.

“Fiumicino è una grande città – aggiunge nel post l’ex Primo Cittadino – è vero, e lo è diventata grazie a 10 anni di amministrazione lineare e trasparente che l’ha trasformata facendola uscire dall’immaginario delle periferie romane per darle la dignità di città. Da quello che sappiamo, le uniche figure politiche toccate dall’inchiesta in corso sono dell’attuale giunta: sono suoi assessori e, addirittura, il suo capo di gabinetto, persone scelte e volute da lui a cui, naturalmente, auguro di chiarire presto la propria posizione. Non quelli precedenti. Di questo il sindaco deve rispondere, se ne è capace, per senso di responsabilità prima di tutto nei confronti delle cittadine e dei cittadini di Fiumicino”.

“Il resto sono tristi acrobazie degne di un circo di quart’ordine infarcite, per di più di falsità. Perché ricordo che la rotazione dei dirigenti noi l’abbiamo fatta due volte, rinnovandone anche alcuni. E che il piano anticorruzione è stato redatto e attuato minuziosamente e scrupolosamente dalle segretarie comunali che si sono succedute durante i 10 anni della mia amministrazione. Sono tutte cose verificabili da chiunque. L’attuale sindaco non si è inventato niente, al massimo prova a copiare con scarsi risultati. Perché quello che mi risulta è che la città è allo sbando, nell’insicurezza e nell’abbandono più totale, e che sta tornando indietro invece di andare avanti. Di questo dovrebbe preoccuparsi l’attuale amministrazione: di mettere in campo interventi concreti per restituire la normalità a Fiumicino che noi abbiamo fatto diventare una grande città e loro stanno affossando. Tentare di infangare ‘quelli di prima’ – concude il post di Esterino Montino – è una strategia perdente e una retorica imbarazzante”.