Interventi contro l’erosione a Focene, Travaglini (FdI): “Dalla Regione una risposta rapida e concreta”

“Opera strategica per la sicurezza e tutela del litorale per la difesa di case e strutture”

Stefano Travaglini, membro del Coordinamento del Comune di Fiumicino di Fratelli d’Italia (FdI), esprime profonda soddisfazione e gratitudine verso la Giunta Regionale del Lazio e in particolare verso l’Assessore al Demanio e ai Lavori Pubblici, Fabrizio Ghera, per l’approvazione di interventi urgenti e specifici a difesa del litorale di Focene, duramente colpito dal fenomeno erosivo.

Il ringraziamento arriva a seguito della delibera con cui la Regione ha stanziato un totale di 480mila euro per contenere l’erosione sui litorali di Focene e Ardea. Di questa cifra, ben 350mila euro sono stati destinati al Comune di Fiumicino.

“L’ottimo lavoro svolto dall’Assessore Fabrizio Ghera e dalla Giunta regionale si traduce in atti concreti a tutela dei nostri territori – ha dichiarato Stefano Travaglini – Desidero ringraziarlo a nome del Coordinamento di Fiumicino per la rapidità con cui è stata data risposta all’emergenza. Lo stanziamento di 350mila euro per Focene rappresenta un risultato fondamentale del programma che Fratelli d’Italia sta portando avanti in Regione”.

Travaglini ha voluto sottolineare l’importanza strategica dell’intervento approvato, in linea con le richieste avanzate dall’Amministrazione locale. L’area di Focene, in particolare nel tratto antistante lo stabilimento balneare “Baraonda”, è stata individuata come prioritaria. La linea di costa ha subito un arretramento significativo che ha ridotto drasticamente la distanza tra la battigia e numerose abitazioni e infrastrutture pubbliche, esponendole a un pericolo diretto e immediato.

“I 350mila euro stanziati consentiranno la realizzazione di una difesa radente con una scogliera in massi naturali di idonee dimensioni. Questo programma di intervento è cruciale perché non solo mette in sicurezza le strutture, ma soprattutto tutela l’incolumità pubblica e la sicurezza dei residenti, le cui case lambiscono ormai il centro abitato Questo è l’impegno che onora la promessa di prevenzione e salvaguardia del nostro territorio,” ha concluso Travaglini.

L’Assessore Ghera, nel commentare l’iniziativa, ha richiamato l’attenzione sul Piano triennale di Difesa della Costa della Giunta Regionale, che prevede non solo interventi di manutenzione straordinaria, ma anche la prevenzione in vista della stagione invernale, come dimostra anche il bando da 2,4 milioni di euro destinato ai comuni costieri.