Incendio Parco Leonardo, Capigruppo Opposizione: “L’area di via delle Arti poteva essere riqualificata grazie alla Misericordia”

“Volontariamente si sarebbe fatta carico della bonifica per fare un centro di ritrovo e sport per tanti giovani del territorio”

“E’ triste dire che perlomeno l’esteso e preoccupante incendio di Via delle Arti si poteva evitare. Fa rabbia constatare quanto questa amministrazione sia sempre pronta in proclami fuorvianti e flebili tralasciando ciò che è veramente importante” dichiarano i capigruppo dell’opposizione Ezio Di Genesio Pagliuca, Barbara Bonanni e Angelo Petrillo.

“Si assiste ormai quasi inermi – aggiungono – ad un perpetrarsi di incendi, pericolosi, dannosi e come in questo caso anche dolosi, che quotidianamente colpiscono, in particolare, l’area del Parco Leonardo, lambendo case, strutture scolastiche ed attività varie. Cittadini ormai ostaggio, da oltre un mese e mezzo, di inquinamento ambientale ad alta tossicità”.

“Proprio le aree andate a fuoco erano state chieste – ribadiscono i Capigruppo dell’Opposizione – attraverso una nostra mozione presentata a gennaio 2025, in assegnazione in comodato d’uso gratuito alla confraternita Misericordia Città di Fiumicino, che volontariamente si sarebbe fatta carico della bonifica dei terreni siti tra Via Portuense, Via Gaetano Roselli Lorenzini e Via delle Arti. Tale aerea doveva diventare un centro di ritrovo e di sport per tanti giovani del territorio”.

“La gravità del rogo – proseguono – è stata anche amplificata dalla presenza indiscriminata di rifiuti di ogni genere, i quali oltre a provocare dei seri danni per l’ambiente costituiscono un evidente pericolo per tutti i soccorritori”.

“La nostra mozione, nonostante fosse stata presentata circa sei mesi fa, è rimasta sempre inascoltata e rimandata a data da destinarsi. Il caos continuo in consiglio comunale, il persistente lasciar correre rispetto a questioni che dovrebbe interessare tutti, ma che vengono snobbate solo per questioni politiche, hanno portato ai preoccupanti risultati odierni. Rendersi conto che gli incendi sono dolosi e che la situazione è piuttosto grave per tutti i cittadini non risolve alcun problema, anzi crea ulteriori condizioni di preoccupazione e frustrazione che la città non merita” concludono Ezio Di Genesio Pagliuca, Barbara Bonanni e Angelo Petrillo