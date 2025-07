Il porto crocieristico di Fiumicino deve essere stralciato dal Decreto Giubileo

Sinistra Italiana Fiumicino: “Un’opera devastante con impatti altrettanto devastanti per la Città”

“Il porto crocieristico di Fiumicino deve essere stralciato dal Decreto Giubileo. Quanto espresso dalla Corte dei conti non lascia spazio ad interpretazione: nonostante in questi giorni si sia assistito a fantasiose letture, a volte anche stravaganti, della relazione circa lo stato di avanzamento dei lavori di progetti finanziati PNRR rilasciata dalla Corte dei conti, quello che viene scritto circa il porto di Fiumicino è chiaro: l’opera presenta tempi incerti con forti dubbi circa coerenza e utilità” lo dichiara il Direttivo di Sinistra Italiana Fiumicino.

“Come Sinistra Italiana Fiumicino – proseguono – abbiamo da sempre ritenuto il porto crocieristico un’opera devastante con impatti altrettanto devastanti per la Città: in poche parole uno scempio. L’iter che ha portato all’inserimento dell’opera nel decreto Giubileo è noto, come è noto, a tutti, che ad oggi l’unico atto che autorizza la costruzione del porto è dell’amministrazione Baccini”.

“Grazie a quanto espresso dalla Corte dei conti ormai solo una strada è possibile: lo stralcio dell’opera dal decreto giubileo – ribadisce il Direttivo – Dello stesso avviso sono anche Sinistra Italiana Lazio e Area Metropolitana per le quali è necessario, inoltre, dare finalmente riscontro a tutti quei cittadini e quelle associazioni e comitati locali che da tempo chiedono con fermezza il ritiro definitivo del progetto”.

“Sinistra Italiana Fiumicino, Sinistra Italiana Lazio e Sinistra Italiana Area Metropolitana chiedono, nuovamente, al Sindaco di Roma, Gualtieri, di provvedere allo stralcio del porto crocieristico. Fiumicino merita uno sviluppo sano che tuteli i cittadini” conclude il Direttivo di Sinistra Italiana Fiumicino