Il Circolo PD “L.Milani” prende posizione sull’ampliamento del Leonardo Da Vinci

Magionesi: “No allo sviluppo fuori sedime, sì al potenziamento interno”

Il Circolo PD “Luigi Milani” di Maccarese–Fiumicino Nord interviene con fermezza nel dibattito sul nuovo progetto di ampliamento dell’Aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino. Dopo un’attenta analisi della documentazione presentata, il Circolo esprime la propria netta contrarietà a un intervento che, così concepito, rischia di compromettere in maniera irreversibile l’identità territoriale, l’ambiente e il tessuto socio-economico locale.

“Non siamo contrari allo sviluppo dell’Aeroporto, ma tale sviluppo non deve deturpare il nostro territorio. Siamo favorevoli ad un eventuale ampliamento ma che sia all’interno dell’attuale sedime aeroportuale” dichiara Luana Magionesi Segretaria del Circolo L. Milani

“Il nuovo progetto – aggiunge – andrebbe a danneggiare drasticamente tutto il mondo agricolo e zootecnico insistente sull’area di espansione e tutta l’edilizia presente. Non si prendano in giro i cittadini dicendo che l’ampliamento porterà più lavoro perché è sotto gli occhi di tutti che ormai da anni i lavoratori aeroportuali sono senza tutele sotto il profilo economico e contrattuale”.

“L’ampliamento così come è presentato, ammesso che possa portare più lavoro, porterà soltanto più lavoratori sfruttati e sottopagati. Ripeto il Circolo del PD Luigi Milani non è contro lo sviluppo aeroportuale ma è per lo sviluppo all’interno dell’attuale sedime e per la tutela di tutti i lavoratori aeroportuali” conclude Luana Magionesi