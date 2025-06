Gravi insulti a Giuseppe Pavinato, Opposizione “Sindaco adotti provvedimenti urgenti”

“L’ennesimo gravissimo commento a sfondo personale apparso sui social (e poi rimosso dopo gli appelli e lo sdegno di tanti cittadini) è stato scritto da un esponente dell’amministrazione ai danni di un ex consigliere comunale del Partito Democratico, Giuseppe Pavinato, oggi pensionato e felicemente nonno che non ha mai smesso di battersi senza alcun secondo fine, per il bene territorio.” Così in un comunicato stampa i consiglieri di opposizione.