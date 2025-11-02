Giustizia, a Fiumicino nasce il Comitato per il Sì al referendum

Miele: “Un comitato per informare e coinvolgere i cittadini sul tema della Giustizia”

A seguito dell’approvazione in Senato del disegno di legge costituzionale sulla riforma della Giustizia, che sarà sottoposto a referendum confermativo, anche a Fiumicino si avvia il confronto pubblico sul tema. In tale contesto è stato istituito il Comitato per il Sì, con l’obiettivo di favorire un’informazione approfondita e un dialogo istituzionale con la cittadinanza in vista della consultazione referendaria.

“Il voto in Senato, espresso lo scorso giovedì 30 Ottobre, apre le porte a quello che sarà il referendum confermativo sul nuovo disegno di legge Costituzionale sulla Giustizia. Tra le altre riforme, spicca l’approvazione della separazione delle Carriere dei Magistrati. Sarà un momento storico, dove si deciderà se suddividere la Magistratura inquirente da quella giudicante” lo dichiara Salvatore Miele, Presidente Pro-Tempore Comitato SI al referendum Giustizia.

“Il passaggio che vivremo – aggiunge – dovrà essere completamente libero dall’ideologia di partito, considerando che nel corso degli anni, tutti gli schieramenti hanno richiesto che ciò avvenisse”.

“Proprio in quest’ottica di ampia collaborazione – sottolinea Miele – nasce il Comitato del SI a Fiumicino, pronti ad accogliere tutti coloro che sono interessati ad approfondire e/o a contribuire alla comunicazione con i cittadini“.

“Si ricorda inoltre che il referendum sarà confermativo e non abrogativo, si voterà SI per approvare la riforma. Inoltre, a differenza del referendum abrogativo, non è previsto il raggiungimento di un quorum di partecipazione, il referendum sarà valido qualunque sia il numero dei votanti” conclude Salvatore Miele