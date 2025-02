Fregene, discariche abusive bonificate con i soldi dei residenti

Opposizione: “Sembra non essere la prima volta”

“La discarica abusiva che ogni due giorni ricompare all’ingresso del condominio di via Cervia, in prossimità del supermercato Pewex, è stata bonificata in questi giorni con tanto di video e comunicati da parte dell’assessore competente che ha tuttavia omesso di dire che il costo della bonifica è stato addebitato ai condomini dello stabile senza alcuna prova della loro responsabilità diretta” lo dichiarano i Gruppi di opposizione

“Se è vero che può esserci tra i condomini chi non paga la TARI e di conseguenza abbandona i rifiuti – aggiungono – è altrettanto vero che la gran parte dei condomini paga regolarmente lo smaltimento ed oltre al danno del subire il degrado e l’odore nauseante di rifiuti che stazionano per settimane, subisce la beffa di dover pagare le altrui inadempienze. Peraltro non sono solo i condomini poco civili ad abbandonare i rifiuti, ma tanti altri concittadini e non che approfittano dei passaggi al supermercato per lasciare lì i loro sacchetti”.

“Un atteggiamento vessatorio indiscriminato non concepibile da parte dell’amministrazione comunale – ribadoscono i componenti dei Gruppi consiliari dell’Opposizione – che dovrebbe far uso delle tanto decantate foto trappole per punire i veri responsabili o fare verifiche puntuali tra i residenti per scovare inadempienze. L’impressione è che si trovi sempre la via più facile e che a pagare le conseguenze dell’inadeguatezza dell’amministrazione siano sempre i cittadini onesti costretti a sobbarcarsene anche il costo”.

“La prassi è che ogni cumulo di rifiuti abbandonati venga addebitato senza prova alcuna al malcapitato che risiede in prossimità? Un bel problema dal momento che difficilmente chi abbandona la spazzatura lo fa davanti alla propria abitazione. Ci chiediamo se rientri nella legittimità dell’operato dell’amministrazione l’addebito in danno generalizzato in assenza di prove della responsabilità” concludono i Gruppi di opposizione