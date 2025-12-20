Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 20 Dicembre 2025

Fiumicino Tributi, Pagliuca e Miccoli: “È un patrimonio di tutti, non un campo di battaglia politico”

I consiglieri dell’opposizioe chiedono più approfondimento sulla delibera in discussione

 

 

A pochi giorni dal Natale arriva in Commissione una delibera che riguarda il futuro di Fiumicino Tributi S.p.A., una società che rappresenta un patrimonio pubblico della nostra comunità e che incide direttamente sulla gestione delle entrate comunali e dei servizi ai cittadini” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca e Giuseppe Miccoli.

 

“Nel corso della III Commissione Bilancio – proseguono – è stata illustrata la nuova formulazione dello Statuto che l’Amministrazione intende portare in Consiglio comunale. Un provvedimento complesso e delicato, che apre a un ampliamento delle attività della società oltre i confini comunali, a un aumento del capitale sociale e alla possibilità di costituire o partecipare a società controllate o collegate, con effetti rilevanti sul ruolo e sulla natura stessa di Fiumicino Tributi”.

 

“Proprio per l’importanza di queste scelte – proseguono – abbiamo chiesto e ottenuto la convocazione di un’ulteriore Commissione di approfondimento. Non è accettabile discutere in modo frettoloso una delibera che rischia di modificare in maniera sostanziale l’identità e la funzione di una società interamente pubblica”.

 

“Abbiamo inoltre presentato proposte di modifica ed emendamenti che auspichiamo vengano accolti con un obiettivo chiaro: mantenere saldo il controllo comunale e impedire che Fiumicino Tributi venga snaturata o trasformata in un campo di battaglia per la politica” concludono Di Genesio Pagliuca e Giuseppe Miccoli

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Di Genesio Pagliuca Fiumicino Tributi Miccoli
