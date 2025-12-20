Fiumicino Tributi, Pagliuca e Miccoli: “È un patrimonio di tutti, non un campo di battaglia politico”

I consiglieri dell’opposizioe chiedono più approfondimento sulla delibera in discussione

“A pochi giorni dal Natale arriva in Commissione una delibera che riguarda il futuro di Fiumicino Tributi S.p.A., una società che rappresenta un patrimonio pubblico della nostra comunità e che incide direttamente sulla gestione delle entrate comunali e dei servizi ai cittadini” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca e Giuseppe Miccoli.

“Nel corso della III Commissione Bilancio – proseguono – è stata illustrata la nuova formulazione dello Statuto che l’Amministrazione intende portare in Consiglio comunale. Un provvedimento complesso e delicato, che apre a un ampliamento delle attività della società oltre i confini comunali, a un aumento del capitale sociale e alla possibilità di costituire o partecipare a società controllate o collegate, con effetti rilevanti sul ruolo e sulla natura stessa di Fiumicino Tributi”.

“Proprio per l’importanza di queste scelte – proseguono – abbiamo chiesto e ottenuto la convocazione di un’ulteriore Commissione di approfondimento. Non è accettabile discutere in modo frettoloso una delibera che rischia di modificare in maniera sostanziale l’identità e la funzione di una società interamente pubblica”.

“Abbiamo inoltre presentato proposte di modifica ed emendamenti che auspichiamo vengano accolti con un obiettivo chiaro: mantenere saldo il controllo comunale e impedire che Fiumicino Tributi venga snaturata o trasformata in un campo di battaglia per la politica” concludono Di Genesio Pagliuca e Giuseppe Miccoli