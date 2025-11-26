Fiumicino, trasporto scolastico ancora in stallo

Bonanni, Miccoli e Di Genesio Pagliuca denunciano lacune organizzative e immobilismo dell’amministrazione: “Un’odissea senza fine per le famiglie”

Il tema del trasporto scolastico torna al centro del dibattito cittadino, alimentando la crescente preoccupazione delle famiglie e provocando nuove critiche da parte dei consiglieri dell’opposizione. A tre mesi dall’avvio dell’anno scolastico, le difficoltà segnalate dai genitori sembrano tutt’altro che risolte e il servizio continua a mostrare gravi lacune organizzative e comunicative. In questo contesto si inserisce la dura presa di posizione di Barbara Bonanni, Giuseppe Miccoli ed Ezio Di Genesio Pagliuca, che denunciano ancora una volta un immobilismo amministrativo ormai divenuto insostenibile.

“Il trasporto scolastico continua a rappresentare un’odissea senza fine per molte famiglie di Fiumicino. A tre mesi dall’inizio dell’anno scolastico, tra promesse disattese e incompetenza amministrativa, la situazione resta immobile” lo dichiarano Barbara Bonanni, Capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche; Giuseppe Miccoli, Consigliere comunale Lista Civica Ezio e Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD.

“Dopo numerosi solleciti nelle commissioni consiliari e il nostro comunicato del 10 novembre – aggiungono – in cui denunciavamo i disservizi del TPL e la mancanza di rispetto verso famiglie e bambini, lo stesso giorno l’assessore Caroccia rispose dichiarando di aver riaperto le iscrizioni, chiuse a luglio, per consentire alle famiglie di registrarsi, assicurando che entro pochi giorni i bambini esclusi dalle graduatorie avrebbero potuto usufruire del servizio”.

“Ad oggi, però, nulla è cambiato – rimarcano – Tutto tace. Molte famiglie si trovano in seria difficoltà e non sanno più a chi rivolgersi. È inaccettabile che chi ogni giorno affronta sacrifici enormi per garantire ai figli il diritto all’istruzione debba subire ulteriori ostacoli. A pagare le conseguenze sono soprattutto le categorie più fragili, prive di mezzi propri, alle quali viene negato un servizio fondamentale che una buona amministrazione dovrebbe garantire e organizzare prima dell’inizio dell’anno scolastico”.

“Sembra quasi che questa amministrazione abbia scelto deliberatamente di smantellare il servizio, scoraggiando i cittadini dall’aderire. Denunciamo ancora una volta la totale assenza di comunicazione, chiarezza e trasparenza. Rileviamo un immobilismo preoccupante e un caos amministrativo che, tra dichiarazioni retoriche e iniziative di facciata, lascia la città allo sbando” concludono Barbara Bonanni, Giuseppe Miccoli e Ezio Di Genesio Pagliuca