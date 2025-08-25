Fiumicino, Severini (Crescere Insieme): “Tre anni decisivi per il rilancio della città”

Il presidente del Consiglio comunale annuncia una nuova fase: più sicurezza, opere pubbliche e un partito che dia voce al civismo e al territorio

“Sono passati ormai due anni dalle ultime elezioni. Due anni durante i quali abbiamo reimpostato la macchina comunale. Ora dobbiamo dare seguito a quelle che sono le richieste del territorio: illuminazione, videosorveglianza, la messa in sicurezza di un Comune fragile dal punto di vista idrogeologico e ambientale, investimenti mirati per opere pubbliche e servizi. Ma anche un volto moderno, nuovo, internazionale a una Fiumicino che vuole crescere e dire la sua” lo dichiara Roberto Severini, Presidente Consiglio Comunale, Crescere Insieme.

“‘Crescere Insieme’ è nata come voce dei territori – rimarca – Come ‘megafono’ e pungolo dei cittadini. Da attivisti siamo entrati in Consiglio Comunale dando forza e incisività al governo della città, consapevoli dell’importanza che un movimento civico recitasse all’interno delle scelte strategiche della città, senza mai perdere di vista l’obiettivo ma soprattutto senza mai dimenticarci chi siamo e perché siamo nati. Sempre dalla stessa parte. Sempre espressione civica all’interno di un quadro amministrativo e politico che oggi ci chiede di fare delle scelte precise per essere maggiormente decisivi”.

“Ci troviamo di fronte al giro di boa. Abbiamo di fronte 3 anni fondamentali per rilanciare l’azione amministrativa e quella dei territori. Ecco perché è necessario per ‘Crescere Insieme’ essere sempre più rappresentativa aprendo a un partito che ascolti il civismo e le categorie, un partito politico che rappresenti i nostri valori, la nostra identità, che dia spazio a quella capacità di recepire le istanze dei cittadini e portarle in aula, rafforzare con riferimenti regionali e nazionali il nostro valore di forza territoriale radicata, che ci dia l’opportunità di essere maggiormente da sprone all’interno della maggioranza e rappresentare la pluralità delle voci delle località di questo straordinario comune. Un percorso tracciato negli anni che ci ha permesso alle ultime elezioni di fornire un supporto non indifferente per l’affermazione del centrodestra e del sindaco Baccini” conclude Roberto Severini