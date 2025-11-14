Fiumicino, Prete (FdI): “Basta dipingere Fiumicino come una città malavitosa”

“La sicurezza è un impegno quotidiano: affrontiamo i problemi, non li trasformiamo in propaganda”

La rapina avvenuta nella filiale Bper di via del Canale ha acceso il dibattito politico sul tema sicurezza a Fiumicino. Dopo le dichiarazioni del capogruppo PD Ezio Di Genesio Pagliuca, che ha definito l’episodio “un’emergenza senza precedenti”, arriva la replica di Fratelli d’Italia. Il capogruppo Agostino Prete respinge la lettura allarmistica, difendendo il lavoro delle forze dell’ordine e sottolineando come la città, pur confrontandosi con episodi di microcriminalità, non possa essere descritta come un territorio fuori controllo.

“Il capogruppo Pd Ezio Di Genesio Pagliuca continua a descrivere Fiumicino come una città allo sbando, quasi preda di fenomeni criminali fuori controllo. Una rappresentazione totalmente distante dalla realtà quotidiana che vivono i nostri cittadini” dichiara il Capogruppo di Fratelli d’Italia, Agostino Prete.

“Fiumicino – prosegue – è una comunità laboriosa e tranquilla, una città gentile che, come qualunque territorio urbano, affronta episodi di microcriminalità certamente da contrastare, ma che non possono essere trasformati in una narrazione allarmistica utile solo a generare paura. Esiste un’enorme differenza tra affrontare con serietà i problemi e usarli come clava politica”.

“Sembra invece che Di Genesio Pagliuca, con toni eccessivamente polemici, cerchi ancora una volta di dipingere la nostra città come un territorio malavitoso, ignorando il lavoro quotidiano delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale, che noi ringraziamo per l’impegno costante. Continuiamo a lavorare per il bene di Fiumicino, valorizzando la città e intervenendo con serietà su ciò che serve. La sicurezza non è uno slogan ma un impegno quotidiano che va condiviso, non strumentalizzato” conclude Agostino Prete.