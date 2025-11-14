Fiumicino: polemica sul circo con animali in città

Petrillo (Lista Civica Ezio): “Disagi ai residenti e animali in condizioni inadeguate, servono controlli e nuove regole”

Il nuovo insediamento del circo tra Via del Faro e Via Vistola riaccende un problema ormai intollerabile: disagi ai residenti, danni alle strade e, soprattutto, animali costretti in spazi inadeguati nel pieno centro urbano. Una situazione che impone chiarezza sulle autorizzazioni, controlli rigorosi e un cambio di rotta definitivo nell’uso dei terreni pubblici destinati a queste attività.

“Ancora una volta ci ritroviamo con un circo installato tra Via del Faro e Via Vistola, nel cuore della città. Una scelta inaccettabile: TIR sui marciapiedi, rumori continui, danni alle strade e soprattutto animali chiusi in gabbia a pochi centimetri dai passanti e dalle attività commerciali, in piena violazione dei regolamenti sulla tutela e sui diritti degli animali” lo dichiara Angelo Petrillo, Consigliere Comunale Fiumicino, Capogruppo Lista Civica Ezio.

“Il terreno, di proprietà della Regione Lazio – prosegue – non può continuare a essere concesso per attività circensi con animali: è troppo vicino alle abitazioni, privo di acqua potabile e del tutto inadeguato a garantire il benessere degli animali e la sicurezza dei cittadini. Come vengono abbeverati? Da dove arriva l’acqua? Dove vengono smaltiti i liquami? È tempo di fare chiarezza e di mettere fine a questa barbara pratica. I contribuenti si troveranno a dover pagare di tasca loro i danni procurati a marciapiedi e aiuole invase da TIR e strutture. Il Comune deve stabilire dei terreni predisposti per questo tipo di attività, lontano dalle abitazioni”.

“Chiediamo ora al Comune di Fiumicino e alla ASL di vigilare e controllare che sia rispettata la normativa vigente ed in particolar modo il Protocollo allegato al nostro regolamento sulla detenzione e tutela degli animali. Ho richiesto di convocare urgentemente una commissione sull’ argomento” conclude Angelo Petrillo