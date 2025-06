Fiumicino, parcheggi non autorizzati: Califano (Pd) “bene richiesta Tavolo Sicurezza”

“Continuiamo a esprimere forte preoccupazione per un fenomeno ben lungi dall’essere debellato e sul quale fino a oggi poco si è vigilato”.

“Bene la richiesta di attivazione di un Tavolo per la Sicurezza da parte dell’amministrazione comunale per affrontare alla radice il problema dei parcheggi a cielo aperto non autorizzati.” Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria comunale del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

“Una situazione sulla quale avevamo chiesto al sindaco Baccini di intervenire per riportare ordine e legalità sul nostro territorio. Continuiamo a esprimere forte preoccupazione per un fenomeno ben lungi dall’essere debellato e sul quale fino a oggi poco si è vigilato”, conclude Califano.