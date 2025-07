Fiumicino nel caos, Califano (Pd) “Sindaco ha ancora le redini della città?”

“Mi chiedo, di fronte a tutto questo caos, se ci siano ancora le condizioni politiche e amministrative per andare avanti.”

“Quello che sta accadendo a Fiumicino da due anni a questa parte è, purtroppo, sotto gli occhi di tutti.” Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria comunale del Pd di Fiumicino, Michela Califano.



”Ieri – prosegue – l’ennesima brutta pagina, con l’affidamento di un appalto per la realizzazione di un asilo a una ditta colpita da interdittiva antimafia. Quello che stupisce, negativamente, è l’atteggiamento del primo cittadino che, come da copione, ha prima negato, poi minacciato querele per poi essere costretto a tornare sui propri passi predisponendo in fretta e furia gli atti per la decadenza dall’aggiudicazione dell’appalto. Una routine.”

”A questo punto chiedo ufficialmente al sindaco Baccini di calendarizzare un consiglio comunale straordinario e informare la città sui provvedimenti politici e amministrativi che si intendono adottare per evitare che ogni giorno il nome di Fiumicino finisca sui quotidiani nazionali non certo per meriti. Mi chiedo, di fronte a tutto questo caos, se ci siano ancora le condizioni politiche e amministrative per andare avanti. Per governare un Comune come questo serve la giusta serenità. E francamente tutta questa serenità non credo ci sia più. Perché poi, è bene ricordarlo, a farne le spese siamo tutti noi cittadini.” Conclude Califano.