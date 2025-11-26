Fiumicino, l’Assessore D’Intino inaugura la stagione degli incontri formativi: focus su etica e politica

Uguaglianza, libertà e bene comune al centro dell’iniziativa che ha coinvolto amministrazione, associazioni e relatori di livello nazionale

di Fernanda De Nitto

Si è tenuto ieri sera, presso la sala consiliare del Comune di Fiumicino il convegno, promosso dall’Assessore al Bilancio Vincenzo D’Intino, dedicato a “L’etica in politica – Uguaglianza e libertà in una società moderna”. Alla presenza di diverse rappresentanze del mondo dell’associazionismo locale, di membri della giunta e del consiglio comunale, l’aula ha accolto alcuni importanti relatori, che hanno approfondito sapientemente il tema del convegno, cercando di fornire utili informazioni rispetto all’importanza di valori fondamentali per la buona politica.

Ad aprire i lavori l’Assessore Vincenzo D’Intino: “L’aula consiliare è stata in questi mesi protagonista di una serie di incontri prevalentemente a carattere culturale. Il convegno costituisce, invece, una sorta di proposta formativa ed illustrativa dedicata a tutti gli interessati ad approfondire il tema dell’etica in politica. Grazie ad un importante parterre di interventi la platea ha potuto conoscere con maggiore attenzione alcuni essenziali concetti legati ai valori cardini della democrazia e della partecipazione politica. Sicuramente, dato il successo dell’iniziativa, replicheremo l’evento con altre tematiche di approfondimento politico“.

“Anche per un’amministrazione locale, come quella di Fiumicino, è fondamentale mettere al centro del dibattito politico le tematiche affrontate nel corso del convegno – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini nel suo intervento – E’ essenziale promuovere e difendere il bene comune che va ben oltre l’interesse generale, in quanto mette al centro i bisogni della persona. La politica moderna si sostiene mediante un equilibrio delicato, con complessi valori etici di flebile importanza, mentre è quanto mai necessario mantenere sempre costante l’attenzione sui principi essenziali di uguaglianza e libertà. Etica e potere sono due aspetti importanti di analisi e approfondimento perché la crisi di fiducia dei cittadini avviene nel momento in cui le istituzioni perdono coerenza con i valori che proferiscono, venendo meno ai principi della vera politica”.

Per l’Assessore alle Politiche Sociali Monica Picca è fondamentale in politica il principio dell’uguaglianza che mette tutti nelle condizioni di raggiungere i medesimi obiettivi, essendo sempre al servizio della comunità, non avendo paura, anteponendo l’interesse collettivo a quello personale.

Particolarmente interessanti sono stati gli interventi conclusivi di Don Walter Trovato, dell’Associazione “Migliore Italia” e dell’Avvocato Sergio Meucci, Presidente dell’Associazione “Lex et Arts”.

Don Walter Trovato ha effettuato un’analisi ponderata rispetto alle tematiche fondamentali della politica, affermando: “Il principio di libertà, quale pilastro dove poggiano tutti i valori, avviene solo dopo il libero arbitrio, che costituisce la scelta tra il bene e il male. Nelle disuguaglianze ci si arricchisce reciprocamente, mentre si contesta l’altro, in politica come nella vita, perchè ci sentiamo minati delle nostre convenzioni. Per amministrare è necessaria la compartecipazione, che preveda non solo l’apporto di questioni e problematiche, bensì, anche proposte risolutive, da sottoporre all’attenzione di un leader che necessita sempre di una squadra di fiducia per portare avanti l’obiettivo dell’interesse comune”.

“Affinché i cittadini tornino ad essere più vicini alle istituzioni occorre valorizzare quelle che sono le eccellenze politiche della nostra nazione, incentivando l’aspetto del bene comune e dello stare insieme, quale senso di comunità partecipata – ha dichiarato l’Avv. Meucci – E’ fondamentale per la politica la condivisione e la partecipazione, tentando sempre di preservare il valore della libertà come dono”.