Fiumicino, la Commissione Lavori Pubblici torna al lavoro dopo la pausa estiva

Il presidente Feola (FdI): “Monitoreremo il cronoprogramma delle opere e daremo risposte concrete ai cittadini”

Giovedì prossimo, la Commissione Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, presieduta da Roberto Feola, riprenderà la sua attività dopo la pausa estiva.

“E’ con piacere che torniamo a concentrarci sulle problematiche della nostra cittadinanza, ascoltare le segnalazioni dei cittadini e risolvere le loro esigenze. L’obiettivo principale della Commissione sarà quello di monitorare il cronoprogramma delle opere pubbliche, che continueranno a proseguire come da piano, e di adottare soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita nel nostro territorio” ha dichiarato Roberto Feola, Presidente della Commissione Lavori Pubblici, Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Fiumicino.

“La pausa estiva è tornata utile – prosegue – comunque, per fare il punto ed avere le idee più chiare sulle urgenze su cui intervenire in tempi brevi”.

“Nel corso della ripresa dei lavori – spiega Feola – saranno affrontati temi urgenti e rilevanti per la comunità, con un focus particolare sulle necessità segnalate dai cittadini, in modo da garantire un miglioramento costante e sostenibile delle infrastrutture locali”.

“Fratelli d’Italia ribadisce il proprio impegno a favore di una gestione trasparente e al servizio della collettività, con una continua attenzione alle esigenze quotidiane e alle criticità del territorio” conclude Roberto Feola