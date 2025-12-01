Fiumicino: i Gruppi Consiliari di Maggioranza difendono Baccini dopo l’inchiesta di Report

“A neanche un mese dall’incidente probatorio — durante il quale, di fronte al PM, si è tornati a parlare dell’inchiesta in corso sulle luminarie natalizie del 2024 — arriva puntuale una nuova puntata di Report. Una puntata che, al di là della consueta ricostruzione di fatti già noti e di un faro acceso sull’amministratore della ditta incaricata delle installazioni, non porta elementi realmente nuovi né contribuisce in modo sostanziale al quadro investigativo.” Lo dichiarano in una nota i Gruppi Consiliari di Maggioranza.

“Una coincidenza, questa, che non può non far riflettere sul rischio di un tentativo, più o meno velato, di condizionare l’opinione pubblica e persino l’operato della Procura di Civitavecchia, la quale dispone già da tempo di tutti gli elementi necessari per proseguire serenamente verso un verdetto, senza bisogno di interviste sensazionalistiche o narrazioni che sembrano costruite per creare un clima di sospetto attorno a figure politiche ben precise.”

“Nel mirino mediatico finisce infatti, ancora una volta, il Sindaco Mario Baccini: un politico con oltre quarant’anni di attività alle spalle, un curriculum pubblico di tutto rispetto e nessun precedente giudiziario. Un nome che, proprio per questo, sembra fare gola a chi cerca lo “scoop” facile, anche a costo di alimentare insinuazioni che non trovano riscontro nelle attuali risultanze investigative.”

“Inoltre l’opposizione — già sconfitta alle urne e evidentemente in difficoltà nel costruire un’alternativa credibile — tenta di cavalcare l’onda mediatica, amplificando questioni marginali per distogliere l’attenzione da ciò che pesa realmente: l’inchiesta sui milioni di euro spariti dalle casse comunali, riferita a periodi amministrativi in cui proprio loro erano alla guida del Comune. Continuare a sostenere che, in quel contesto, nessun politico dell’epoca sia coinvolto e che tutto ricada esclusivamente su dirigenti e funzionari appare un ragionamento fragile, che difficilmente potrà reggere alla prova dei fatti.”

“Primo – proseguono – perché l’indagine è ancora in pieno svolgimento, e non è affatto escluso che possano emergere nuovi elementi o responsabilità. Secondo, perché è impensabile chiedere ai cittadini di credere che, mentre all’interno dell’amministrazione si sarebbero reiterati comportamenti illeciti ai danni della cosa pubblica, la politica — quella che avrebbe dovuto vigilare, controllare e indirizzare — fosse totalmente ignara di quanto accadeva. Una narrazione che offende l’intelligenza dei cittadini e minimizza la portata delle questioni oggi all’attenzione degli inquirenti.”

“Per questo chiediamo al Sindaco, in risposta al comunicato stampa diffuso dall’opposizione, di continuare a governare la nostra città. Abbiamo piena fiducia nel lavoro della magistratura e, insieme al Sindaco Mario Baccini, continueremo a guidare il percorso di risanamento, sviluppo e rilancio del territorio che i cittadini ci hanno affidato. In questo quadro complesso, sarebbe auspicabile lasciare che la magistratura continui a lavorare senza pressioni mediatiche, non in grado di aggiungere nuovi elementi, ma solo di creare confusione, e dire a chi ha governato per dieci anni, lasciando una situazione amministrativa a dir poco caotica, di evitare di erigersi a paladino della giustizia o di impartire lezioni di moralità.” Concludono i Gruppi Consiliari di Maggioranza.