Fiumicino, Forza Italia traccia il bilancio “Un impegno concreto per i cittadini”

Coronas: “Dalle misure sociali al sostegno al commercio, un partito solido e radicato che guarda al futuro con responsabilità”

A Fiumicino Forza Italia rivendica il proprio ruolo di forza di governo radicata sul territorio e capace di dare risposte concrete ai cittadini. Alessio Coronas, capogruppo in Consiglio comunale, traccia un bilancio del lavoro svolto finora insieme all’amministrazione e alle forze civiche, tra interventi sul sociale, sostegno al commercio e progetti a favore delle periferie.

“Essere vicini ai cittadini significa ascoltarne i bisogni, dare risposte concrete e strutturare soluzioni durature. È quello che Forza Italia sta facendo da anni a Fiumicino: un impegno che oggi si traduce in risultati tangibili, sul piano amministrativo e politico, grazie al lavoro svolto in sinergia con l’assessore Raffaello Biselli, con la maggioranza e con le forze civiche che hanno saputo interpretare al meglio le esigenze del territorio” lo dichiara Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino.

“Dalla regolamentazione dei parcheggi rosa e dei posti per persone con disabilità al nuovo regolamento cimiteri e animali, dal piano OEPAC al progetto CAV, fino all’istituzione del garante per gli anziani: ogni misura approvata è un passo avanti per una città più vicina alle persone – aggiunge – A questo si aggiungono interventi sul piano del commercio, con il rinnovo delle tariffe taxi, la riorganizzazione dei mercati e lo sportello impresa, che rappresentano un segnale concreto di sostegno al tessuto economico e produttivo locale”.

“Sul fronte sociale, il mio lavoro si è concentrato – specifica – sul regolamento dei parcheggi rosa e per disabili, sul nuovo regolamento per gli animali, sui cimiteri, e sulla proposta di istituzione del Garante degli anziani, oltre all’impegno per il progetto CAV e al regolamento OEPAC. Senza dimenticare via Berlinguer e via Oblach, simboli di attenzione verso le periferie. Tutto questo è stato possibile anche grazie alla stretta e proficua collaborazione con l’assessore Monica Picca, segno di un’amministrazione che lavora unita e ascolta il Consiglio“.

“Ma il lavoro non si ferma qui. In questi anni abbiamo anche ricostruito politicamente Forza Italia a Fiumicino, partendo da zero e portando il partito a ottenere risultati elettorali importanti: sia alle comunali che alle politiche. Abbiamo avuto l’onore di ospitare i vertici nazionali in diverse occasioni, a sostegno delle nostre campagne e dei nostri progetti. Oggi Forza Italia è una realtà strutturata, con una sede, una classe dirigente credibile e attiva, costruita con determinazione e coerenza. Da sempre vicini alle forze civiche, siamo aperti ad ogni collaborazione, in particolare con chi ha dimostrato nel tempo di sapersi impegnare fattivamente per il territorio. Chi arriva nella nostra squadra trova un partito solido, già presente e radicato sul territorio, pronto al dialogo e alla collaborazione. Il merito è di chi ha lavorato fin dall’inizio per dare forza e prospettiva politica alla nostra comunità” conclude Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino