Fiumicino, convocato il Consiglio comunale martedì 23 dicembre

In discussione servizi pubblici, partecipate, rigenerazione urbana e sicurezza del ponte di Maccarese

Seduta importante in arrivo per il Consiglio comunale del Comune di Fiumicino, convocato martedì 23 dicembre 2025 in seduta pubblica e sessione ordinaria presso la sala delle adunanze consiliari.

L’appuntamento è fissato alle ore 8 in prima convocazione e alle ore 10 in seconda convocazione. Un ordine del giorno articolato, che tocca temi centrali per la gestione dell’ente, dalla programmazione finanziaria ai servizi pubblici locali, fino alla sicurezza delle infrastrutture.

I principali punti in discussione. Tra le proposte di deliberazione, il Consiglio sarà chiamato innanzitutto a ratificare alcune delibere di Giunta adottate nelle scorse settimane, passaggio necessario per renderle pienamente efficaci.

Spazio poi alla situazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con una relazione che fotografa lo stato della gestione al 31 dicembre 2024, come previsto dalla normativa nazionale. Un momento di verifica utile a valutare efficienza, costi e qualità dei servizi offerti ai cittadini.

In agenda anche l’approvazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche 2024, che riguarda le società partecipate dal Comune e punta a garantire maggiore trasparenza e sostenibilità economica.

Urbanistica, bilancio e opere pubbliche Il Consiglio affronterà inoltre una presa d’atto sull’applicazione della legge regionale sulla rigenerazione urbana e il recupero edilizio, aggiornata nel 2025. Un tema che interessa da vicino lo sviluppo del territorio e il riuso del patrimonio edilizio esistente.

Sul fronte finanziario è prevista una variazione di bilancio, con l’applicazione di avanzo vincolato, e la ratifica di una delibera di Giunta relativa a modifiche al programma triennale delle opere pubbliche 2025–2027.

Società partecipate e servizi comunali Tra i punti più tecnici, ma strategici, figura la proposta di autorizzare alcune modifiche statutarie alla società Fiumicino Tributi s.p.a., che opera secondo il modello “in house providing” e svolge funzioni essenziali per conto del Comune.

Question Time: riflettori sul ponte di Maccarese A chiudere la seduta sarà il Question Time, con una richiesta di chiarimenti urgenti sulla sicurezza del ponte di Maccarese in via Castel San Giorgio, un tema molto sentito dai residenti della zona e dagli automobilisti che lo attraversano quotidianamente.

La seduta, come previsto, sarà aperta al pubblico, offrendo ai cittadini l’opportunità di seguire da vicino le decisioni che incidono sulla vita amministrativa e sul futuro del territorio.