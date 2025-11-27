Fiumicino, consiglio comunale urgente: urbanistica, sicurezza stradale e servizi al centro del dibattito

In agenda rigenerazione urbana, viabilità a Fregene, potenziamento della FL5, sportello Enel, fermate Cotral e il ripristino del “Posto occupato”

È stato convocato per oggi, 27 novembre, in seduta pubblica e urgente, il Consiglio comunale di Fiumicino, che si riunirà nella sala consiliare alle 13.00 in prima convocazione e alle 15.00 in seconda. Un ordine del giorno fitto, che tocca temi cruciali per il territorio e i suoi cittadini.

Al centro della seduta la proposta di deliberazione sulle “disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”, un provvedimento che potrebbe incidere in modo significativo sul futuro assetto urbanistico del Comune.

Diversi anche i punti inseriti come mozioni, a partire dalla richiesta di interventi per la messa in sicurezza della viabilità a Fregene, in particolare nel tratto di via Nettuno tra via Loano e via Marotta, da tempo oggetto di segnalazioni da parte dei residenti.

Attenzione puntata anche sul trasporto pubblico: una mozione chiede infatti il potenziamento delle corse ferroviarie della FL5 tra Roma e i comuni della costa nord, con particolare attenzione alle esigenze dei giovani e con la proposta di introdurre una corsa notturna.

Tra i temi in esame anche l’attivazione di uno sportello Enel Energia presso il Comune, utile a facilitare l’accesso ai servizi per i cittadini, e la messa in sicurezza delle fermate Cotral sul territorio di Fiumicino.

Chiude l’ordine del giorno la mozione per il ripristino del simbolico “Posto occupato” nella sala consiliare, iniziativa dedicata alla memoria delle vittime di violenza di genere.

La seduta odierna si preannuncia quindi densa di contenuti e particolarmente rilevante per le politiche locali, con decisioni che potrebbero avere un impatto diretto sulla vita quotidiana della comunità.