Fiumicino al centro del dibattito sulla nuova area metropolitana

Coronas: “La riforma di Roma Capitale grande opportunità per Fiumicino”

La riforma di Roma Capitale e il futuro assetto dell’area metropolitana sono entrati nel vivo del dibattito politico, con Fiumicino pronta a rivendicare un ruolo da protagonista. Se n’è discusso nel convegno del 29 novembre all’Hilton Rome Airport, dove amministratori e rappresentanti istituzionali hanno analizzato le opportunità e le ricadute della riforma.

“La riforma di Roma Capitale rappresenta un potenziale punto di svolta per Fiumicino. Una Capitale più forte permetterà all’area metropolitana di mettere in atto politiche strutturali proprie. Ringrazio il deputato Alessandro Battilocchio che, insieme a tutta Forza Italia, sta portando la voce dei territori in Parlamento” dichiara Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino, riferendosi all’appuntamento all’Hilton Rome Airport, dove è stato approfondito il tema della riforma costituzionale che attribuirà al Campidoglio nuovi poteri speciali.

“In questo quadro – prosegue Coronas – anche la nuova provincia Porta d’Italia potrà giocare un ruolo decisivo, valorizzando l’identità dei territori e mettendo al centro storia, cultura e sviluppo locale. Per Fiumicino questo significa maggiore rappresentanza, più coordinamento nelle politiche metropolitane e strumenti più efficaci per tutelare il litorale e sostenere crescita e infrastrutture“.

“L’obiettivo è chiaro – conclude il capogruppo di Forza Italia a Fiumicino – fare in modo che Fiumicino sia protagonista della nuova fase istituzionale e non semplice spettatore”.