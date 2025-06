Festa della Musica, Feola “a Fiumicino si suona in piazza Grassi”

“Gli spazi sociali dedicati all’arte sono sempre più una necessità per fornire ai più giovani un’alternativa sana che possa dar spazio alla creatività e all’ispirazione”

“La Festa della musica è un evento che ogni 21 giugno dal 1982 si tiene in più di 120 nazioni in tutto il mondo, celebrando il solstizio d’estate. Da musicista e da appassionato di musica non posso che essere felice di poter celebrare quest’anno la Festa della musica anche a Fiumicino, in un luogo centrale come piazza G.B. Grassi, con l’ausilio della Proloco e delle associazioni e scuole di musica del territorio che si sono messe a disposizione per la riuscita dell’evento.” Lo dichiara Roberto Feola consigliere comunale della città Fiumicino.

“Sono molto felice di poter dire che si sta, già da diverso tempo, pian piano creando una rete con le associazioni artistiche e musicali del territorio e auspico in una futura grande collaborazione per riportare la musica in strada attraverso eventi e manifestazioni. La musica oggi però rappresenta anche un punto di forza dal qualche ripartire per i nostri ragazzi e le generazioni future, che mi auguro avranno sempre più punti di aggregazione nella nostra città dove poter sprigionare potenzialità artistiche e musicali.”

“Gli spazi sociali dedicati all’arte sono sempre più una necessità per fornire ai più giovani un’alternativa sana che possa dar spazio alla creatività e all’ispirazione, per questo credo che l’impegno che andrebbe preso sarebbe quello di crearne in maniera strutturale al fine di poter dare un’offerta concreta alle famiglie e un luogo sicuro dove poter crescere umanamente e artisticamente nella nostra città.”

Conclude il consigliere, “Il mio ringraziamento va all’assessore alla cultura Federica Poggio, al sindaco e alla giunta, al presidente Pino Larango della Proloco di Fiumicino, i volontari e le persone che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento, all’associazione Scalo Project e le scuole di musica che ne prenderanno parte la MTDA di Parco Leonardo e la scuola d’arte Traiano di Fiumicino oltre alle band del nostro territorio. Viva la musica e buon solstizio d’estate!“