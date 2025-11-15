FdI Fiumicino: scritte offensive sul luogo del banchetto, il circolo denuncia atto vandalico

I Dirigenti chiedono una condanna unanime : “Atto vile, la politica si faccia con rispetto”

Il Circolo Fratelli d’Italia “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino denuncia con fermezza il grave episodio verificatosi nella notte tra venerdì e sabato, nel punto esatto in cui questa mattina era previsto il banchetto informativo di Fratelli d’Italia sul rendiconto del Governo Meloni, sono comparse scritte offensive rivolte alla Presidente del Consiglio.

“Questa mattina abbiamo trovato questa scritta, nello stesso punto in cui avevamo organizzato il banchetto, regolarmente annunciato alla stampa e comunicato alle forze dell’ordine – dichiara la consigliera comunale Federica Cerulli, presente all’iniziativa – Un gesto probabilmente compiuto da chi parla continuamente di libertà di manifestazione, di pensiero, di stampa e di libertà politica”.

“In un atto vile come questo non vedo nessuna di queste libertà, né tantomeno un confronto politico sano – rimarca Federica Cerulli – Condanno fermamente quanto accaduto. Questo episodio dimostra che stiamo lavorando bene sul territorio e che la presenza di Fratelli d’Italia è sentita e temuta”.

Anche il rappresentante provinciale di Fratelli d’Italia Massimiliano Graux, ha espresso una ferma condanna: “Il contrasto politico fa parte della democrazia, ma quando la sinistra, di nascosto, ricorre a gesti pieni di odio, come questo, mi aspetto una presa di distanza chiara e immediata da parte del centrosinistra”.

“Ogni volta che organizziamo un banchetto di Fratelli d’Italia sul territorio, ecco comparire puntualmente episodi di questo tipo. Chi sulla carta predica tolleranza, poi nei fatti dimostra tutt’altro” ha aggiunto il presidente del Circolo “Leonardo da Vinci”, Alessio Dimitri.

“È inaccettabile ricorrere a gesti vandalici, soprattutto da parte di chi predica bene e razzola male – netto anche il commento del coordinatore locale Francesco Mattina – La libertà di espressione non può essere usata come scudo per la denigrazione. Chi si nasconde dietro queste azioni si assuma le proprie responsabilità e rispetti le regole della democrazia. La politica deve essere fatta con rispetto e civiltà, non con violenza e intolleranza”.

Il Circolo Fratelli d’Italia “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino ribadisce il proprio impegno per una politica basata sul confronto democratico, sulla partecipazione libera e sul rispetto reciproco, valori che nulla hanno a che vedere con atti vigliacchi e anonimi come quello verificatosi nelle ultime ore.