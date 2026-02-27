Farmacie comunali, Di Genesio Pagliuca: serve trasparenza sulla società, sul futuro del servizio e dei lavoratori”

“Chiediamo immediatamente un momento di confronto istituzionale”

“Sulla società che gestisce le Farmacie Comunali giungono notizie poco edificanti che meritano un chiarimento urgente e puntuale. Parliamo di un servizio che negli anni è cresciuto, si è qualificato e ha rappresentato non solo un punto di riferimento sanitario, ma anche un presidio sociale per tante famiglie del territorio” Lo dichiara Ezio Di Genesio Pagliuca, capogruppo PD Fiumicino.

“Le Farmacie Comunali – prosegue – sono un valore per quello che sono diventate nel tempo: un modello di prossimità, professionalità e attenzione ai cittadini. Un patrimonio della nostra città che non va perso, ma anzi valorizzato e rafforzato. Per questo chiediamo immediatamente un momento di confronto istituzionale serio e trasparente sullo stato della società, sulla gestione e sulle prospettive future. È necessario fare piena chiarezza, tutelare i lavoratori e garantire continuità e qualità del servizio ai cittadini.”

“Su temi come questo non possono esserci ambiguità né silenzi. Le Farmacie Comunali appartengono alla comunità: difenderle e rilanciarle deve essere un impegno condiviso, al di là delle appartenenze politiche”, conclude il Capogruppo PD Fiumicino.