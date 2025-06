Eventi estivi, Di Genesio Pagliuca, Bonanni e Miccoli: “Tanti soldi, tanti dubbi”

“L’estate è alle porte, ma qui è ancora tutto da iniziare”

“Ad oggi, alle porte dell’estate, nulla si sa del programma degli eventi estivi del Comune di Fiumicino. Ieri, lunedì 16 giugno, durante la Commissione competente, a dir poco scandalosa, abbiamo segnalato delle gravi anomalie, che evidenziano ancora una volta l’improvvisazione e la scarsa trasparenza dell’Amministrazione” dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD; Barbara Bonanni, Capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche e Giuseppe Miccoli, Consigliere comunale Lista Civica Ezio.

“Innanzitutto contestiamo politicamente la decisione di affidare l’intera gestione degli eventi estivi a un unico soggetto tramite un ‘Global Service’ dal valore di circa 600.000 euro. Una scelta che – rimarcano i consiglieri dell’opposizione – oltre a rischiare di trasformarsi in uno sperpero di denaro pubblico, rappresenta un ritorno al passato, azzerando ogni possibilità di partecipazione per le tante realtà locali, come Pro Loco e associazioni, che negli anni hanno garantito qualità, varietà e radicamento sul territorio”.

“È inoltre grave che – sottolineano – nonostante la gara non sia ancora stata neanche bandita, si apprendano già, non attraverso le sedi istituzionali, ma da canali informali, date e dettagli precisi su eventi e appuntamenti. Nulla è stato comunicato ufficialmente in Commissione, e riteniamo questo comportamento non solo inopportuno, ma del tutto anomalo e preoccupante”.

“Per questo rivendichiamo trasparenza, coinvolgimento e rispetto per il ruolo delle istituzioni e per il tessuto associativo del nostro territorio. L’estate è alle porte, ma qui è ancora tutto da iniziare e nel peggiore dei modi” concludono Di Genesio Pagliuca, Bonanni e Miccoli

