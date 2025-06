Erosione costiera Fregene, Graux: “E’ fondamentale fare chiarezza”

“Tante imprecisioni da parte dei consiglieri di minoranza, forse a causa del gran caldo”

“Abbiamo letto le imbarazzanti dichiarazioni rilasciate da Ezio Di Genesio Pagliuca (Capogruppo PD) e Paola Meloni (Consigliera Comunale Lista Civica Ezio) riguardo la situazione dei lavori a Fregene per contrastare l’erosione costiera, è fondamentale fare chiarezza su alcuni punti e fornire un quadro di verità completo della situazione” dichiara il membro della Federazione provinciale di Roma di FDI Massimiliano Graux.

“Innanzitutto – prosegue – ci preme ribadire che nessuna delle dichiarazioni fatte l’11 aprile scorso presso il ‘Sogno del Mare’ era un ‘annuncio in pompa magna’ privo di fondamento, bensì la presentazione di un piano d’azione che, per sua natura, richiede tempi tecnici e procedurali ben definiti”.

“Parlare di ‘promesse non mantenute’ – ribadisce Graux – a distanza di poco più di due mesi da un incontro che definiva una strategia a lungo termine, e senza considerare la data di intervento cioè il 2026, è fuorviante. Forse la loro non partecipazione ha creato un abbaglio estivo, visto il caldo ci stà pure”.

“La lettera arrivata a oltre un mese dall’incontro – aggiunge – e che a detta loro ‘conferma che dei fondi annunciati non c’è traccia’, è in realtà parte integrante del percorso burocratico e amministrativo. La gestione di interventi così complessi, che prevedono la realizzazione di nuove opere, non è un processo istantaneo. Affermare che ‘neppure un euro è arrivato a Fiumicino e i lavori sono fermi’ ignorando questo, significa non riconoscere la complessità delle procedure pubbliche”.

“L’opposizione a Fiumicino non è sicuramente a conoscenza, e ci dispiace, che proprio i recenti interventi sul lungomare nei confronti dei stabilimenti che avevano già avuto danni considerevoli sono stati effettuati grazie proprio al contributo straordinario della Regione Lazio, e non di certo da Marte“ dichiara l’incaricato ai rapporti con gli operatori Balneari e Regione Lazio Stefano Travaglini.

“L’impegno della Regione Lazio per quanto riguarda l’erosione costiera è una priorità ambientale, economica e sociale, e come tale, viene affrontata con investimenti e programmazione nel tempo, fatti con competenza e serietà amministrativa. Siamo in costante contatto con tutte le parti interessate e stiamo lavorando per superare ogni ostacolo burocratico nel più breve tempo possibile. La tutela della nostra costa è un obiettivo comune, e siamo convinti che la collaborazione e la chiarezza siano gli strumenti migliori per raggiungerlo, ben oltre le polemiche dettate dalla fretta o dalla disinformazione” conclude Stefano Travaglini