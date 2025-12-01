Erosione costiera Focene, FdI Fiumicino: “Grazie alla Regione Lazio per l’impegno concreto”

“Un impegno mantenuto per interventi indispensabili per la tutela del territorio e sicurezza alla nostra comunità”

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia Fiumicino esprime piena soddisfazione per gli interventi approvati dalla Regione Lazio a tutela del litorale di Focene, un territorio da anni colpito in modo sempre più grave dal fenomeno erosivo. Si tratta di misure attese da tempo dai residenti e dagli operatori locali, che vedono finalmente riconosciuta l’urgenza di un’azione concreta e strutturale per difendere la costa, le abitazioni e le attività economiche che da essa dipendono.

“Il finanziamento di 350mila euro destinato al nostro territorio rappresenta un passo decisivo per garantire sicurezza ai residenti e protezione alle infrastrutture pubbliche che, in diverse zone, risultano ormai minacciate dall’avanzamento del mare” lo dichiara il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Fiumicino.

L’area antistante il tratto maggiormente esposto, nei pressi dello stabilimento ‘Baraonda’, è stata individuata come prioritaria per la realizzazione di una difesa radente con scogliera in massi naturali, soluzione oggi indispensabile per mettere in sicurezza abitazioni e servizi.

“Si tratta di un intervento fondamentale per la tutela dell’incolumità pubblica – sottolinea il Gruppo FdI – e rappresenta una risposta concreta alle richieste della nostra comunità e dell’Amministrazione locale. La riduzione della distanza tra la linea di costa e il centro abitato è diventata una criticità non più rinviabile. Questo stanziamento consente finalmente di avviare opere strutturali e durature”.

Il Gruppo FdI Fiumicino esprime inoltre apprezzamento per l’azione della Regione Lazio, impegnata in una programmazione più ampia attraverso il Piano Triennale di Difesa della Costa, che comprende interventi di manutenzione straordinaria e misure di prevenzione per la stagione invernale.

“La protezione del litorale è una priorità strategica per il nostro territorio e questi interventi dimostrano l’attenzione e la serietà con cui viene affrontata un’emergenza che interessa famiglie, imprese e patrimonio ambientale. Continueremo a vigilare affinché le opere procedano con rapidità ed efficacia, nel pieno interesse della comunità di Fiumicino” conclude il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Fiumicino