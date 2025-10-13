Ennesimo atto intimidatorio ai danni di Emanuela Isopo

Opposizione compatta: “Non un semplice vandalismo, ma un atto intimidatorio che colpisce l’intera comunità”

di Fernanda De Nitto

Emanuela Isopo, membro della Segreteria Nazionale dell’Unione Inquilini, ha di nuovo subito un vile atto intimidatorio, dopo quello dello scorso 29 settembre. Anche in questo caso ignoti nella notte hanno agito squarciando le gomme dell’auto, sfregiando anche la carrozzeria.

Queste le sue parole espresse attraverso i social: “Stesse modalità, stesso taglio netto di un coltello da cucina anni ’80. Come se bastasse rigare una carrozzeria o un pneumatico per fermare una battaglia collettiva. E, per darsi un alibi ideologico, l’autore arriva perfino a usare simboli di lotte che non c’entrano nulla con questa vigliaccheria, piegandoli a una guerra personale e malata. Parlo non solo da cittadina e madre, ma da membro della Segreteria nazionale dell’Unione Inquilini”.

“Questo – aggiunge Isopo – non è un gesto isolato né casuale: è un attacco che arriva in un territorio dove ci battiamo quotidianamente contro l’uso illecito del patrimonio pubblico, contro chi lucra sull’emergenza abitativa, contro le reti di microdelinquenza che prosperano nel vuoto lasciato dalle istituzioni. Quando tocchi interessi opachi, qualcuno si sente autorizzato a colpire nell’ombra. Questo non è un fatto privato e non riguarda solo me. È un attacco alla libertà sindacale, all’impegno sociale, al diritto di ogni persona di vivere senza paura” conclude Emanuela Isopo

Sono numerosi i messaggi di vicinanza giunti alla Segretaria Isopo da parte di cittadini ed amici, di fronte invece all’inerzia di uno Stato, quale istituzione, che dovrebbe intervenire nei confronti del patrimonio pubblico spesse volte abbandonato o occupato illegalmente.

I consiglieri comunali di opposizione di Fiumicino Ezio Di Genesio Pagliuca, Fabio Zorzi, Paolo Calicchio, Erica Antonelli (PD), Angelo Petrillo, Giuseppe Miccoli, Paola Meloni (Lista Civica Ezio), Barbara Bonanni (Sinistra Italiana e Reti Civiche), hanno espresso la loro solidarietà ad Emanuela Isopo rispetto al vile atto intimidatorio subito: “Dopo le gomme squarciate lo scorso 29 settembre, nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre la sua auto è stata nuovamente presa di mira sotto casa, nel pieno centro di Fiumicino: un pneumatico bucato e, stavolta, anche una stella di David incisa sulla carrozzeria”.

“Un gesto inquietante e gravissimo – incalzano i consiglieri dell’opposizione – che supera ogni limite di civiltà. Non può essere liquidato come semplice vandalismo: è un atto intimidatorio, che colpisce non solo la persona ma l’intera comunità. Al di là di simpatie o antipatie, nessuno può restare indifferente davanti a episodi del genere. È il segnale di un clima d’odio e di intolleranza che si sta diffondendo anche nel nostro territorio, alimentato da un’amministrazione che continua a restare in silenzio e a non intervenire per tutelare i cittadini e, in particolare, chi si impegna in battaglie civili e scomode”.

“E non si tratta di un caso isolato: pochi mesi fa la città era stata teatro di un’aggressione nei confronti di chi aveva denunciato la proliferazione dei parcheggi non regolamentati. Oggi come allora, il messaggio che passa è chiaro e pericoloso: chi alza la voce o esprime opinioni diverse rischia di diventare un bersaglio. Una deriva preoccupante, che mina alla base la convivenza civile. Di fronte a tutto ciò non servono passerelle né dichiarazioni di facciata. Serve un impegno concreto e immediato per ridare fiducia ai cittadini e garantire la tranquillità che meritano. La sicurezza non è un tema su cui si può giocare o fare propaganda: è un diritto fondamentale che il Comune ha il dovere di assicurare a tutti” concludono Di Genesio Pagliuca, Zorzi, Calicchio, Antonelli, Petrillo, Miccoli, Meloni e Bonanni