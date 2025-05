Disservizi TPL, Petrillo: “Presentata mozione per garantire acquisto biglietti con carta elettronica”

“Mi aspetto una risposta concreta da parte del Comune e della società di trasporto”

“Ieri mattina ho presentato una mozione in Consiglio Comunale per affrontare una situazione assurda e ormai insostenibile: l’impossibilità per cittadini e turisti di acquistare regolarmente un Biglietto Tpl con carta elettronica” lo dichiara Angelo Petrillo, Consigliere Comunale, Capogruppo Lista Civica.

“Le macchinette automatiche al capolinea di via Foce Micina accettano solo monete e a bordo non è possibile acquistare biglietti con carte di pagamento elettroniche. È inaccettabile – rimarca – che un servizio pubblico fondamentale, come la navetta da/per l’aeroporto, non offra alcuna possibilità concreta per acquistare un biglietto con carta di credito. Per esempio, se un turista sceso dall’aereo, volesse fruire del trasporto pubblico per Fiumicino e non avesse a disposizione euro in moneta, cosa dovrebbe fare? Rinunciare al viaggio sul trasporto pubblico locale? È una situazione indegna per un Comune come Fiumicino, porta d’ingresso dell’Italia per milioni di viaggiatori“.

“Nella mozione chiedo: l’installazione di macchinette per biglietti al plateatico ed in aeroporto con possibilità di acquisto con carta elettronica; l’installazione di POS a bordo delle navette; attivazione di sistemi alternativi di bigliettazione elettronica, come una app per smartphone. È ora di uscire dalla logica delle scuse e dei disservizi. I cittadini pagano e hanno diritto a un servizio dignitoso, moderno e accessibile. Mi aspetto una risposta concreta da parte del Comune e della società di trasporto, perché nessuno dovrebbe subire l’inefficienza del sistema pubblico” conclude Angelo Petrillo