Coronas (FI) “entro l’estate si terrà congresso cittadino di Forza Italia a Fiumicino”

“Vogliamo entrare ancora più a fondo nei problemi della gente, delle famiglie, delle imprese locali.”

“Entro l’estate si terrà il congresso cittadino di Forza Italia a Fiumicino. Sarà un momento importante per il nostro partito, che continua a crescere ed evolversi con determinazione sul territorio, rafforzando la propria presenza istituzionale e sociale”, Lo dichiara Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale.



“Continuerò a garantire il massimo impegno per far crescere ancora Forza Italia nel nostro Comune. Il congresso rappresenterà una tappa di rilancio e riflessione, in un momento storico in cui c’è bisogno di riportare la politica a contatto con la vita reale delle persone”.

Secondo Coronas, è fondamentale rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini. “Vogliamo entrare ancora più a fondo nei problemi della gente, delle famiglie, delle imprese locali. Per farlo organizzeremo incontri, eventi e momenti pubblici nei quartieri e nei luoghi dove si sviluppa la vita quotidiana della nostra comunità, perché la politica deve ascoltare, spiegare e condividere soluzioni. Annuncio con soddisfazione – aggiunge – che nei prossimi mesi ci saranno nuovi ingressi nel partito. Persone che porteranno entusiasmo, esperienze e nuove idee, pronte a dare slancio e vivacità alla nostra azione politica. Forza Italia a Fiumicino è aperta, inclusiva e vuole costruire con tutti una proposta seria, credibile e concreta per il futuro della città».

“Ci aspettano sfide importanti, e noi vogliamo affrontarle con la forza di una comunità politica viva, responsabile e radicata”, conclude Coronas.