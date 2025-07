Consiglio comunale, approvato l’ordine del giorno su legalità e sicurezza

Previsto il potenziamento della Polizia Locale, sia in termini di organico che di dotazioni tecnologiche

Il documento, presentato dai capigruppo di maggioranza, sottolinea che la legalità non si esaurisce nel semplice rispetto delle leggi, ma rappresenta una cultura e un impegno quotidiano. Alla luce della complessità del territorio di Fiumicino, in crescita e per questo potenzialmente esposto a fenomeni di abusivismo edilizio, criminalità organizzata, evasione fiscale, il Consiglio ha impegnato il Sindaco e l’Amministrazione a:

– Potenziare la Polizia Locale, sia in termini di organico che di dotazioni tecnologiche;

– Rafforzare la collaborazione con le Forze dell’ordine e la Prefettura di Roma;

– Promuovere progetti di educazione alla legalità nelle scuole, in sinergia con associazioni e istituti scolastici;

– Attivare uno sportello anti-usura e anti-racket, a sostegno delle imprese e dei cittadini vittime di pressioni criminali.

“Il nostro comune rappresenta un territorio di rilevante importanza strategica ed economica. Proprio per questo ritengo fondamentale – sottolinea il Sindaco in aula sul tema della sicurezza e della legalità – che, oltre ai processi interni, già oggetto di costante attenzione e controllo, siano monitorati con la stessa cura anche quelli esterni, alla luce della dimensione e della complessità che caratterizzano la nostra città”.

“Per questo – aggiunge – ho incontrato più volte il Prefetto di Roma: Fiumicino ha bisogno di essere seguita con attenzione da tutte le istituzioni, a più livelli, affinché il suo sviluppo avvenga in un quadro di legalità e trasparenza. Sono numerosi infatti i progetti che di qui a breve prenderanno il via, come l’espansione dell’aeroporto e il potenziamento della portualità, processi che devono essere attenzionati e gestiti con l’aiuto anche dello Stato. I fatti che hanno coinvolto la città e le indagini ancora in corso, sono stati affrontati con la massima trasparenza e ho dichiarato fin da subito la mia piena disponibilità e quella di tutta l’amministrazione, a collaborare con la Procura di Civitavecchia. Sapremo cosa diranno le indagini quando saranno concluse, fino a quel momento continueremo a lavorare nell’interesse della città”.

“La nostra amministrazione non si è fermata e continua a operare con la stessa responsabilità che ci è stata affidata dai cittadini. Da quando siamo stati eletti, abbiamo intrapreso un percorso di crescita e sviluppo per Fiumicino, custode di tesori e bellezze che meritano di essere valorizzate e tutelate. Proprio pochi giorni fa abbiamo approvato in Giunta un atto di indirizzo che garantisce lo svolgimento regolare delle attività culturali estive, con eventi di rilievo che coinvolgeranno diverse località del comune. A chi cerca la polemica, rispondiamo con il lavoro. A chi semina il dubbio, rispondiamo con i fatti” conclude il Primo Cittadino