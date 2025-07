Consiglio Comunale: approvata oggi la Manovra di Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio

D’Intino: “Il bilancio risulta essere, ben strutturato e sostenibile”

Oggi, durante la seduta del Consiglio comunale, è stata approvata la Manovra di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

“Rispetto agli anni passati, la manovra approvata si è rivelata meno impattante, segno che, durante la redazione del bilancio di previsione 2025, è stato effettuato un lavoro mirato per rispondere efficacemente alle necessità del territorio – lo dichiara l’Assessore al Bilancio, Vincenzo D’Intino – Sebbene non si escludano eventuali modifiche nel corso dell’anno, il bilancio risulta essere, ben strutturato e sostenibile”.

“Gli aggiustamenti principali hanno riguardato – spiega l’Assessore – soprattutto i settori dei Lavori Pubblici e delle Politiche Sociali per i quali sono state utilizzate risorse provenienti dagli avanzi di gestione, prevalentemente vincolati, evitando di ricorrere all’accensione di nuovi mutui. Anche l’area ambiente e la scuola hanno richiesto ulteriori fondi per portare avanti e potenziare progetti in corso e futuri”.

“Inoltre, nella seduta odierna – conclude D’Intino – l’amministrazione comunale ha risposto positivamente, alle richieste provenienti dall’opposizione, accogliendo ordini del giorno, orientati verso gli obiettivi già stabiliti nel Documento Unico di Programmazione (DUP)”.

“Abbiamo accolto favorevolmente le proposte dell’opposizione, poiché allineate con le linee guida del nostro programma, soprattutto dove si chiedeva un maggior contributo finanziario per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel DUP – ha sottolineato il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini – Un sentito ringraziamento va anche al Revisore dei Conti, agli uffici e all’area bilancio per il loro impegno, e a tutto il Consiglio Comunale per aver operato secondo le disposizioni regolamentari”.