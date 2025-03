Consiglio comunale 24 marzo, l’Opposizione non partecipa ai lavori

“Dalla Maggioranza ennesimo spregio alla democrazia. Di fronte a tutto questo, diciamo basta”

“Abbiamo deciso di non partecipare ai lavori del Consiglio Comunale di oggi, lunedì 24 marzo, perché abbiamo già denunciato agli organi competenti l’illegittima presentazione di due delibere in aula, come avevamo precedentemente segnalato nelle sedi competenti” lo dichiarano i Consiglieri comunali di opposizione.

“Le regole sono chiare – rimarcano – le delibere non possono essere inserite all’ordine del giorno oltre i termini previsti, se non in casi di comprovata urgenza. Questo principio non può essere piegato alla volontà della maggioranza. Siamo di fronte a un continuo spregio della democrazia. Potranno raccontare quello che vogliono, ma la realtà è questa, continue forzature e mancanza di trasparenza negli atti, per i quali ci è stato negato il dovuto approfondimento nelle commissioni competenti, previsto dal regolamento”.

“Questo è – sottolineano – l’ennesimo Consiglio Comunale dall’inizio del 2025 convocato per correggere o aggiungere punti che a dicembre avevamo già segnalato come mancanti nel Documento Unico di Programmazione. La maggioranza, anziché affrontarli in modo trasparente, li ripropone in fretta e furia, forse per nascondere difficoltà interne o sulle stesse tematiche trattate”.

“Non permetteremo che questa situazione si ripeta. È ora di alzare il livello del rispetto delle regole, che nella nostra città sta diventando sempre più un optional. Pensiamo, ad esempio, all’esternalizzazione dell’asilo nido di via Foce Micina. Un tema mal approfondito e sul quale non abbiamo discusso alcun atto consiliare, oppure sul progetto di restyling del Lungomare, del quale non ci è dato sapere evidentemente. Di fronte a tutto questo, diciamo basta” concludono i Consiglieri comunali di opposizione