Commissione Ambiente, Opposizione: “Nervosismo ingiustificato da parte dell’assessore all’Ambiente”

“Ad ognuno i suoi ruoli. Non accettiamo indicazioni su come fare o non fare opposizione”

“Immotivato e fuori luogo l’attacco alle opposizioni da parte dell’assessore all’Ambiente del Comune di Fiumicino” lo dichiarano i membri d’opposizione della commissione Ambiente del Comune di Fiumicino.

“In Commissione il funzionario preposto stava illustrando una bozza di regolamento del verde, in un clima disteso e di collaborazione – sottolineano – Non avevamo ancora fatto i nostri interventi, quando l’assessore, silente fino a quel momento, ha deciso di prendere parola solo per attaccare l’opposizione, ripetendo un mantra che va avanti orami dall’inizio della consiliatura, avvelenando il buon clima di lavoro che si era creato in commissione“.

“Ad ognuno i suoi ruoli! Non accettiamo indicazioni su come fare o non fare opposizione – incalzano i membri d’opposizione della commissione Ambiente, che concludono – l’assessore pensasse a tener pulita la città, invece di farsi il sangue amaro rispetto alle nostre azioni di opposizione”.