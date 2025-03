Ciclabilità. Califano: “Dalla Giunta Baccini masochismo politico”

“Invece di investire in nuove opere si distruggono quelle esistenti”

“Mentre tutta Europa investe sulla ciclabilità, a Fiumicino la giunta Baccini fa il contrario e smantella il percorso di mobilità lenta a Passoscuro. Una decisione fuori da ogni logica, un danno enorme per le casse comunali. Soldi dei cittadini che vanno in fumo” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretario del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

“Invece di investire in nuove opere si distruggono quelle esistenti in un perverso gioco di masochismo politico che non ha eguali. Siamo di fronte a un’amministrazione dannosa per questo territorio, senza idee, livorosa e in preda a una guerra interna che fa solo il male della nostra città” conclude Michela Califano

(Immagine da web)