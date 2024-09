Centri antiviolenza, svolta oggi la Commissione Politiche Sociali, alla presenza dell’assessore Monica Picca

Coronas: “Il tema della violenza sulle donne è per noi di primaria importanza”

“Si è svolta oggi la commissione Politiche Sociali, alla presenza dell’assessore Monica Picca. E’ stata una riunione molto importante e significativa, nella quale abbiamo parlato dei centri antiviolenza, strutture fondamentali che aiutano le donne a superare momenti difficilissimi. Il loro lavoro è fondamentale a beneficio della comunità” lo dichiara Alessio Coronas, presidente della Commissione.

“Per giovedì prossimo – prosegue – abbiamo invitato a partecipare in commissione anche le cooperative sociali ‘Il Faro’ e ‘BeFree’, due centri antiviolenza presenti a Fiumicino, che ci racconteranno come procedono le cose all’interno delle strutture. Le loro testimonianze saranno fondamentali per aiutarci a capire dove intervenire e come poter migliorare le cose: solo con la collaborazione è possibile ottenere grandi risultati”.

“Il tema della violenza sulle donne è per noi di primaria importanza, e faremo tutto ciò che è in nostro potere per facilitare il lavoro degli operatori ed offrire assistenza a chi ne ha bisogno” conclude Alessio Coronas