Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 9 Febbraio 2026

Caregiver, pagamenti in ritardo: famiglie in protesta a Fiumicino

Il gruppo consiliare PD denuncia il mancato contributo di gennaio: “Mamme esasperate, serve chiarezza immediata”

 

Famiglie sul piede di guerra a Fiumicino per il mancato pagamento del contributo caregiver relativo al mese di gennaio. A lanciare l’allarme è il gruppo consiliare del Partito Democratico, che denuncia il ritardo dell’Amministrazione comunale e raccoglie la protesta di mamme e papà alle prese con spese quotidiane per l’assistenza a figli e familiari non autosufficienti. Secondo l’opposizione, le giustificazioni tecniche legate al cambio di banca non possono tradursi in ulteriori difficoltà per nuclei già fragili.

 

“Mamme e papà sul piede di guerra per i mancati pagamenti nel mese di gennaio del caregiver – lo dichiarano gli esponenti del gruppo consiliare del Partito Democratico di Fiumicino – L’Amministrazione comunale, giustificando tale ritardo con il cambiamento della banca affiliata e i problemi riscontrati per tale ragione dal servizio finanziario, sta posticipando ormai di un mese tale importante contributo destinato alle famiglie con persone in condizioni di non autosufficienza o disabilità.

 

“La figura del caregiver familiare – aggiungono – riconosciuta dalla legge regionale n. 5 dell’11 aprile 2024, rappresenta la persona di riferimento essenziale per chi convive con una disabilità o una malattia inguaribile, ancora più grave se si tratta di bambini e minori. In questo caso però l’Amministrazione Comunale di Fiumicino sembra essere sorda rispetto ad un’esigenza fondamentale di tante famiglie del territorio che con quel contributo riescono a sostenere, almeno in parte, le spese per l’assistenza dei figli”.

 

“Siamo indignati e preoccupati dall’atteggiamento di totale disinteresse con cui il governo del Sindaco Baccini affronta le questioni veramente delicate ed importanti – rimarcano – Perchè potrebbero essere interessanti anche i progetti di sviluppo ma non si può parlare di progresso se nel frattempo vengono abbandonate al loro destino famiglie fragili e necessarie di tutto il sostegno possibile”.

 

“Questi genitori, ad oggi, non trovano certezze negli uffici del sociale e del finanziario i quali rimpallano le loro responsabilità sostenendo la linea del problema tecnico dovuto al cambiamento della banca. Ciò può anche accadere ma la chiarezza delle informazioni e soprattutto delle tempistiche non può divenire un optional per coloro che quotidianamente sono il sostegno di vita, prezioso e delicato, di chi è più fragile” conclude il gruppo consiliare del Partito Democratico di Fiumicino

 

  

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Caregiver Opposizione
Articoli correlati
Articoli

Tutela del mare, raffica di controlli della Guardia Costiera

lunedì, 9 Febbraio 2026
Politica

Caregiver, pagamenti in ritardo: famiglie in protesta a Fiumicino

lunedì, 9 Febbraio 2026
Cronaca

Fiumicino, maxi sequestro di sigarette di contrabbando

lunedì, 9 Febbraio 2026
Attualità

"Insieme con i disabili ODV" un carnevale tra maschere, musica e tanta allegria

lunedì, 9 Febbraio 2026
Cronaca

Il ritorno del treno a Fiumicino non è più un sogno

lunedì, 9 Febbraio 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci