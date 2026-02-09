Caregiver, pagamenti in ritardo: famiglie in protesta a Fiumicino

Il gruppo consiliare PD denuncia il mancato contributo di gennaio: “Mamme esasperate, serve chiarezza immediata”

Famiglie sul piede di guerra a Fiumicino per il mancato pagamento del contributo caregiver relativo al mese di gennaio. A lanciare l’allarme è il gruppo consiliare del Partito Democratico, che denuncia il ritardo dell’Amministrazione comunale e raccoglie la protesta di mamme e papà alle prese con spese quotidiane per l’assistenza a figli e familiari non autosufficienti. Secondo l’opposizione, le giustificazioni tecniche legate al cambio di banca non possono tradursi in ulteriori difficoltà per nuclei già fragili.

“Mamme e papà sul piede di guerra per i mancati pagamenti nel mese di gennaio del caregiver – lo dichiarano gli esponenti del gruppo consiliare del Partito Democratico di Fiumicino – L’Amministrazione comunale, giustificando tale ritardo con il cambiamento della banca affiliata e i problemi riscontrati per tale ragione dal servizio finanziario, sta posticipando ormai di un mese tale importante contributo destinato alle famiglie con persone in condizioni di non autosufficienza o disabilità.

“La figura del caregiver familiare – aggiungono – riconosciuta dalla legge regionale n. 5 dell’11 aprile 2024, rappresenta la persona di riferimento essenziale per chi convive con una disabilità o una malattia inguaribile, ancora più grave se si tratta di bambini e minori. In questo caso però l’Amministrazione Comunale di Fiumicino sembra essere sorda rispetto ad un’esigenza fondamentale di tante famiglie del territorio che con quel contributo riescono a sostenere, almeno in parte, le spese per l’assistenza dei figli”.

“Siamo indignati e preoccupati dall’atteggiamento di totale disinteresse con cui il governo del Sindaco Baccini affronta le questioni veramente delicate ed importanti – rimarcano – Perchè potrebbero essere interessanti anche i progetti di sviluppo ma non si può parlare di progresso se nel frattempo vengono abbandonate al loro destino famiglie fragili e necessarie di tutto il sostegno possibile”.

“Questi genitori, ad oggi, non trovano certezze negli uffici del sociale e del finanziario i quali rimpallano le loro responsabilità sostenendo la linea del problema tecnico dovuto al cambiamento della banca. Ciò può anche accadere ma la chiarezza delle informazioni e soprattutto delle tempistiche non può divenire un optional per coloro che quotidianamente sono il sostegno di vita, prezioso e delicato, di chi è più fragile” conclude il gruppo consiliare del Partito Democratico di Fiumicino