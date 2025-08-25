Caos parcheggi e stabilizzazioni irregolari, Di Genesio Pagliuca: “Serve un intervento immediato del sindaco”

Il capogruppo PD accusa Catini di immobilismo a Isola Sacra e Onorati di ignorare il regolamento comunale

Il capogruppo PD Ezio Di Genesio Pagliuca critica duramente l’amministrazione comunale su due fronti.

Da un lato replica al capogruppo della lista civica Baccini, Massimiliano Catini, sul tema parcheggi a Isola Sacra, accusandolo di fornire giustificazioni infondate e di non aver risolto nulla in due anni di governo.

Di Genesio Pagliuca sottolinea: “I parcheggi ‘spontanei’ sono ancora presenti, insicuri e senza regole, mentre la precedente amministrazione aveva avviato soluzioni concrete e partecipate, anche a basso costo, che avevano alleviato i disagi a Passoscuro. Al contrario, l’attuale maggioranza ha agito solo con improvvisazione e propaganda, lasciando i cittadini senza risposte”.

Dall’altro lato, attacca la vicesindaco Giovanna Onorati sulla procedura di stabilizzazione del personale educativo a tempo determinato. Secondo Di Genesio Pagliuca: “La Giunta ha ignorato il regolamento comunale da essa stessa approvato, che riconosce come valido anche il servizio svolto tramite contratti di somministrazione. Per il PD si tratta di un atto illegittimo o comunque in contrasto con le regole, e si chiede l’immediato intervento del sindaco per bloccare la procedura e assumersi la responsabilità della gestione del personale e dei servizi educativi”.

Anche se la polemica resta aperta, il capogruppo del Partito Democratico chiede quindi un cambio di rotta da parte dell’amministrazione, sottolineando la necessità di interventi rapidi e trasparenti tanto sul fronte della viabilità quanto su quello della gestione del personale educativo.