Califano (Pd) “Sindaco chiarisca politicamente e amministrativamente la situazione”

“Apprendiamo con stupore che è stato convocato un Consiglio Comunale d’urgenza per discutere di atti amministrativi, senza che il Sindaco Mario Baccini abbia prima riferito in aula sugli atti di indagine che vedono coinvolta la sua amministrazione.” Lo dichiara Michela Califano, consigliera regionale Pd, segretaria Pd Fiumicino.

“Pur essendo per cultura garantisti e confidando nel lavoro della magistratura, non possiamo ignorare gli aspetti politici e amministrativi della vicenda. Noi – prosegue – in quanto rappresentanti eletti dai cittadini, abbiamo il dovere di rispondere alla comunità e di mantenere fede ai principi di trasparenza e responsabilità.”

“Chiediamo quindi che, prima di procedere con qualsiasi atto amministrativo, il Sindaco Baccini venga in Consiglio Comunale a chiarire politicamente e amministrativamente la situazione, davanti alle opposizioni e alla città. È fondamentale che il Primo Cittadino fornisca spiegazioni dettagliate sugli sviluppi delle indagini e sulle azioni che intende adottare. Le opposizioni hanno il legittimo ruolo di controllo e indirizzo politico, e i cittadini hanno il diritto di essere informati correttamente.” Conclude Califano.