Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 1 Dicembre 2025

 Califano (Pd) “Da Report quadro allarmante. Chiederò interrogazione parlamentare”

“I cittadini non solo di Fiumicino ma di questo Paese hanno diritto alla verità e alla trasparenza”

 

 

“L’inchiesta trasmessa sulle reti nazionali da Report ha rivelato un quadro, purtroppo, opaco dell’attuale amministrazione di Fiumicino: presunte irregolarità nell’affidamento delle luminarie e delle iniziative culturali, i dubbi emersi sui finanziamenti della campagna elettorale del Sindaco Mario Baccini.” Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

“Ma a rendere ancora più preoccupante lo scenario sono i personaggi di questa inchiesta: fantomatiche università religiose guidate da prelati scomunicati, santoni e guaritori, imprenditori che alle telecamere della trasmissione hanno ammesso di avere investito ingenti somme di denaro nella campagna elettorale del sindaco Baccini avendo forti interessi sul territorio. E poi il cosiddetto sistema “Scarface” di Cosenza sul quale si è concentrata la Procura. Tutto questo – prosegue la consigliera Califano – getta discredito non solo sull’immagine di una città che mai si era trovata di fronte a una tale commistione. Ma su tutto il Paese. Va infatti ricordato che il Sindaco Mario Baccini è l’attuale Presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito, organismo cruciale del MEF. Mentre il suo capo di gabinetto, l’avvocato Graziano, ricopre a tutt’oggi il ruolo di Segretario Generale dell’Ente Microcredito. Entrambi sono attualmente indagati a vario titolo in questo filone di indagine.

“Per questo – conclude – chiedo formalmente ai nostri parlamentari di presentare un’interrogazione urgente. Vogliamo capire se, alla luce di quanto emerso, il Sindaco Baccini possegga ancora i requisiti di credibilità e onorabilità necessari per ricoprire cariche istituzionali di tale rilevanza. I cittadini non solo di Fiumicino ma di questo Paese hanno diritto alla verità e alla trasparenza. La giunta Baccini si assuma le proprie responsabilità politiche.”

