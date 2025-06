Califano “Complimenti all’aeroporto Leonardo Da Vinci per il Best European Airport”

“Per noi è importante che l’aeroporto sia una struttura sana, regolamentata e competitiva perché tutto questo significa poter avere un’occupazione degna di questo nome.”

“Complimenti al nostro Leonardo Da Vinci che si è aggiudicato per la settima volta dal 2018 il titolo di “Best European Airport”. Il Leonardo Da Vinci per noi di Fiumicino rappresenta la porta d’ingresso della nostra città. Un territorio che specialmente dopo il distacco amministrativo da Roma Capitale si è costruito un’identità.” Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria comunale del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

“Per noi -prosegue – è importante che l’aeroporto sia una struttura sana, regolamentata e competitiva perché tutto questo significa poter avere un’occupazione degna di questo nome. Se i livelli di eccellenza ai quali ormai ci ha abituato e che portano allo scalo questo tipo di riconoscimenti si traducono anche in una buona occupazione, dove i salari e i contratti di lavoro sono a tutele crescenti, allora continueremo a plaudere a tutto ciò. Penso inoltre che questo riconoscimento confermi l’eccellenza della nostra Nazione in questo settore che è sempre più centrale nell’economia futura dell’intermodalità. L’Italia gode di una posizione strategica rispetto al resto d’Europa e allora mi piace pensare e mi auguro che il Leonardo Da Vinci sia il volano della crescita di ITA, nostra compagnia di bandiera che ha scelto giustamente Roma/Fiumicino come proprio hub. Sicuramente – conclude Califano – un aeroporto innovativo e competitivo può essere la casa più giusta per chi vuole tornare ad essere competitivo tra i cieli.”