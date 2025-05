Califano “Bene Sindaco Fiumicino su tagli Governo. Ora stoppare iter nuova Provincia”

“Mi aspetto altrettanta onestà e sincerità da ammettere che la sua folle idea della provincia Porta d’Italia”

“Questa volta mi trovo pienamente d’accordo con il sindaco di Fiumicino Baccini che ha riconosciuto il totale abbandono da parte del Governo degli enti locali.” Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

“Una deriva che viene da lontano, è vero, ma che l’esecutivo Meloni ha aggravato a differenza di quello che va sbandierando. È di qualche giorno fa la notizia del taglio delle finanze alle Città Metropolitane e specialmente a quella di Roma Capitale che in questo momento sta ospitando il Giubileo. Baccini è stato onesto e sincero.”

“E mi aspetto altrettanta onestà e sincerità da ammettere che la sua folle idea della provincia Porta d’Italia è qualcosa che non darà più autonomia e ricchezza ai nostri territori, ma ci ‘regalerà’ solo un altro ente senza soldi. Non ci sono fondi per gli enti pubblici, l’ha appena dichiarato, perché dovremmo crearne uno nuovo se quelli con le città più grandi d’Italia faticano ad andare avanti?”, conclude la consigliera regionale Califano.