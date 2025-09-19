Blue Economy, un’opportunità da non sprecare

Califano (PD): “E’ il futuro dei nostri litorali, ma il porto crocieristico di Fiumicino rappresenta un passo indietro”

“Investire sulla Blue Economy fu una grande intuizione. Ne eravamo talmente convinti da lavorare a una legge regionale, approvata poi a febbraio del 2022, che ci permise di dare un apporto fondamentale a questo comparto così centrale per la nostra economia” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Un risultato che oggi – prosegue – con lo stanziamento di 46 milioni annunciato dalla Regione Lazio, premia quella visione e quel percorso portato avanti con Nicola Zingaretti Presidente. Sviluppo sostenibile dei nostri litorali, lotta all’inquinamento e risanamento delle acque, ricerca, innovazione, occupazione sono tutte tematiche e obiettivi che dobbiamo continuare a perseguire per fare del Lazio una Regione modello. Quella che avevamo disegnato e delineato scrivendo questa legge”.

“I nostri Comuni e i nostri territori oggi hanno un’occasione imperdibile. Ma attenzione a non sprecare tutto. Progetti scellerati come il porto crocieristico privato a Fiumicino portato avanti con ostinazione e in maniera davvero poco avveduta dall’attuale amministrazione e dal primo cittadino del Comune, Mario Baccini, rischiano di distruggere piuttosto che valorizzare la nostra costa e rendere vano uno sforzo ingente in termini di ricerca, innovazione e di investimento economico” conclude Michela Califano